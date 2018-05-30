杜跃平：加强专门人才开发，鼓励设立新能源汽车相关专业。

西部网讯（记者 李媛 钟莹 实习生 任童）今天（5月30日）下午，陕西省政协举行“新能源汽车产业发展”月度协商座谈会。

西安电子科技大学教授、博士生导师杜跃平在发言时说，大力发展新能源汽车产业是我省追赶超越的战略举措，是快速发展急需专业人才支撑。我省新能源汽车产业快速增长，同样会面临相关专业人才短缺的问题，而且会越来越凸显出来。

杜跃平建议开展全面调查摸清我省人才开发基本情况。根据我省新能源汽车技术创新、配套体系建设、产业发展和市场需求的变化趋势，尽快组织行业专家全面深入调查研究，一是摸清我省新能源汽车产业基本现状与发展趋势、产业人才队伍现状、产业未来五年不同类别的人才需求、产业人才开发与管理的做法、产业和企业人才队伍建设面临的主要问题和困难。二是摸清我省高等院校、科研机构、高职院校和中职院校相关专业设置情况、师资队伍、课程体系及教材建设、实训中心、培训基地的情况，了解面临的困难和原因。

制定新能源汽车人才发展规划和专门的支持政策。制定我省新能源汽车产业人才培育和开发的统筹规划、分类指导及特殊支持政策支持，围绕新能源汽车发动机、电机、电池以及动力传输等关键领域，制定重点人才开发计划和扶持政策，在新能源汽车的产业人才的数量、结构、素质和成长使用环境方面保障我省新能源汽车产业快速增长对专门化人才的需求。

构建协同创新平台聚集人才资源。鼓励国内外研发机构在陕西省设立分支机构，吸引高层次人才。支持有条件的企业与省内外科研院所加强合作，提高人才企业间、行业间、区域间的自由流动，为我省新能源汽车产业发展提供研发成果支撑和人才支持。

鼓励设立新能源汽车相关专业。在高等院校“双一流”建设中，加强新能源汽车相关优势学科培育和人才队伍建设，大规模培养新能源汽车专业技术研发人才，着力培养科技领军人才、企业家、复合型技能人才等紧缺人才队伍。强化职业教育和技能培训，搭建普通教育与职业教育的流动通道，扩大培养技艺精湛的能工巧匠和高级技师，为我省新能源汽车产业发展源源不断供给高级专业人才、高技能人才和技术工人。

编辑： 韩睿