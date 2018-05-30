贺增林：我省新能源汽车产业发展应注重配套产业布局

贺增林在发言时说，我省新能源汽车产业发展应注重配套产业布局。

西部网讯（记者 李媛 钟莹 实习生 任童）今天（5月30日）下午，陕西省政协举行“新能源汽车产业发展”月度协商座谈会。省政协常委、西安天和防务技术股份有限公司董事长贺增林在发言时说，陕西大力发展新能源汽车，政府决策和管理机构应对配套产业和企业进行再布局。

回顾一下陕西省彩色电视机和电冰箱等白色家电产业出现、成长和衰落的历程，就会发现其存在整机装配与配套产业匹配度不足的严重问题。究其原因，整车制造本质上是“装配”工艺过程，类似于电子信息产业的“系统集成”，因此建厂、扩产、用工、新增品种等都相对比较容易实现，全国大大小小整车厂的林立或跨区“转移”乃至“撤出”，也主要基于这个因素，可以预见其结果和当初中国车企与外企“技术换市场”式的合作初衷是相似的，技术没留下，市场竞争加剧。

从全生产要素角度衡量，整车制造对“土地”和“人工”资源需求大（即成本要素），对政府“政策”和“市场推广”承诺要求高（即以“投资换市场”），但对“技术进步”的拉动和对产业发展的整体贡献有待观察。一旦土地和劳动力供应不满足企业要求，一旦政策因素作用变弱，我省的新能源企业发展将会怎样？这值得思考。整车制造产业能力与其配套体系能力的关系，如同目前热议的“电子整机”与“芯片”的关系，从产业布局的角度来说不容再忽视。

为此，贺增林建议，我省在布局新能源企业配套体系方面要出“实招”，并且要放到与整车布局相似的高度来出台扶持办法。在既有的布局下尽快促进已有高技术“科研成果”的转化，牵住牛鼻子，在新能源汽车这个新的发展机遇中形成本省的新动能，辐射本地和西部配套市场。在鼓励本省和外地企业参与配套方面要坚持问题导向，深入到企业当中去发现问题。

编辑： 韩睿