贺增林：我省新能源汽车产业发展应注重配套产业布局

贺增林在发言时说，我省新能源汽车产业发展应注重配套产业布局。
西部网讯（记者 李媛 钟莹 实习生 任童）今天（5月30日）下午，陕西省政协举行“新能源汽车产业发展”月度协商座谈会。省政协常委、西安天和防务技术股份有限公司董事长贺增林在发言时说，陕西大力发展新能源汽车，政府决策和管理机构应对配套产业和企业进行再布局。
回顾一下陕西省彩色电视机和电冰箱等白色家电产业出现、成长和衰落的历程，就会发现其存在整机装配与配套产业匹配度不足的严重问题。究其原因，整车制造本质上是“装配”工艺过程，类似于电子信息产业的“系统集成”，因此建厂、扩产、用工、新增品种等都相对比较容易实现，全国大大小小整车厂的林立或跨区“转移”乃至“撤出”，也主要基于这个因素，可以预见其结果和当初中国车企与外企“技术换市场”式的合作初衷是相似的，技术没留下，市场竞争加剧。
从全生产要素角度衡量，整车制造对“土地”和“人工”资源需求大（即成本要素），对政府“政策”和“市场推广”承诺要求高（即以“投资换市场”），但对“技术进步”的拉动和对产业发展的整体贡献有待观察。一旦土地和劳动力供应不满足企业要求，一旦政策因素作用变弱，我省的新能源企业发展将会怎样？这值得思考。整车制造产业能力与其配套体系能力的关系，如同目前热议的“电子整机”与“芯片”的关系，从产业布局的角度来说不容再忽视。
为此，贺增林建议，我省在布局新能源企业配套体系方面要出“实招”，并且要放到与整车布局相似的高度来出台扶持办法。在既有的布局下尽快促进已有高技术“科研成果”的转化，牵住牛鼻子，在新能源汽车这个新的发展机遇中形成本省的新动能，辐射本地和西部配套市场。在鼓励本省和外地企业参与配套方面要坚持问题导向，深入到企业当中去发现问题。
编辑： 韩睿
娱乐近日，谍战剧《誓言》正在江苏卫视热播，该剧以1937年的淞沪会战为背景，讲述了热血青年投入抗日战争的故事。05-30
娱乐飒爽干练又不失女性柔美，下穿修身牛仔裤完美修饰长腿线条，脚踩黑色尖头短靴给整体造型增添了几分英气。05-30
娱乐并晒出一张自拍。照片中孙红雷戴着墨镜，歪头，一副欢喜雀跃的样子心情颇佳。05-30
娱乐从目前热播剧和热门综艺里秦海璐、张柏芝、徐静蕾、殷桃等的表现不难看出，化解中年尴尬，女演员可以选择的路并不少。05-30
娱乐5月28日，阿娇钟欣潼上传一张照片，为老公庆生，照片中，夫妻二人甜蜜拥吻，大撒狗粮。”网友被两人真挚友谊感动，纷纷围观并留言。05-29
娱乐在中法文化交流展上，法国圣爱美侬鲁拉德骑士团也进行了一年一度的授勋仪式，张国立等文化界名人在现场被授予骑士团封号。05-29
娱乐此外，兄弟团本次身着的爱心T恤为《奔跑吧》节目衍生产品，而这些衍生品所得收益的一半，也均会捐赠给乡村的留守儿童。05-28
娱乐照片中范冰冰留着短卷发，头发上还有小发夹，俏皮又可爱，哪怕镜头离得再近，冰冰的颜值也是很能打，满分美腻！05-28
娱乐图片中一张椭圆的白纸上分别用不同颜色的纸片拼成了一张人脸，粉丝的眼睛和头发、红色的嘴巴看上去十分滑稽。05-28
娱乐阿娇的力挺惹来网友的支持和羡慕，纷纷围观并留言称：结婚都没有发一条微博，却第一时间力挺涵妃，真的太暖了！”05-28
娱乐于是，丁晟导演率先发公开信询问“霍尔果斯青春光线影业”，2700万的宣发费用和1000万的票补是怎么花的。05-28
娱乐由张柏芝担任总制片人以及主演《如果，爱》将在湖南卫视开播。阔别荧屏十年，重新回归的张柏芝已经变成了一位暖心妈妈。05-28