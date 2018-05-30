陕西安全生产月活动6月启动 含安全知识竞赛等10项内容

西部网讯(见习记者 李卓然)今年6月是第17个全国安全生产月，今天（5月30日）上午，陕西省安委会召开全省安全生产新闻宣传工作会议，对我省安全生产新闻宣传工作和2018年“安全生产月”活动作出安排部署。
据悉，今年陕西省“安全生产月”和“安全生产万里行”活动将于6月1日正式启动。活动将结合陕西安全生产工作实际，以“生命至上、安全发展”为主题，以“实施三项攻坚、助推追赶超越”为重点，开展“安全生产月”启动仪式、安全发展主题宣讲、“三项攻坚行动”媒体宣传、“安全生产月”宣传咨询日、安全生产网络知识竞赛、安全生产公益广告大赛、安全生产宣传“七进”、安全生产警示教育、安全生产应急演练等10项具体活动。
在“安全生产月”期间，陕西省安委办将组织媒体采访团进行“三项攻坚行动”集中采访。同时，还将开展以“一带一路”、安全生产责任、科技强安和依法治安为主题的“安全生产万里行”新闻宣传活动。
会议指出，要进一步突出安全生产新闻宣传工作重点，加强对《地方党政领导干部安全生产责任制规定》内容的宣传，加大对监察执法宣传报道和隐患曝光力度，加强安全生产和应急公益、科普宣传。要建好宣传主阵地，畅通发声主渠道，用好新媒体，建立健全完善的安全生产新闻宣传机制；要齐心协力，深入推动“安全生产月”和“安全生产万里行”活动的开展，注重活动点线面相结合，充分展示各市安全生产工作成效。
会议还传达了全国安全生产新闻宣传工作会议精神，通报了陕西省1-5月安全生产新闻宣传报道情况。
编辑： 李卓然
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