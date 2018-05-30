薛清军：加快全省充电设施规划建设 加速新能源汽车推广应用

薛清军建议，加快全省充电设施规划建设，加速新能源汽车推广应用。

西部网讯（记者 李媛 钟莹 实习生 任童）今天（5月30日）下午，陕西省政协举行“新能源汽车产业发展”月度协商座谈会。

省政协委员，渭南高新技术开发区管委会主任薛清军在座谈会上发言时表示，当前，随着我国生态文明建设的持续推进，传统石油燃料对外依存度的不断提高，新能源汽车以其环保节能的明显优势，日益受到国家重视和市场认可。

针对我省新能源汽车产业发展，薛清军建议，加强整体规划，引导区域协同发展；积极争取牌照，推动本土品牌发展；制定管理政策，支持低速电动车产业发展；加快充电设施建设，加速新能源汽车推广应用。

建议省发改委、工信厅等相关部门研究出台全省新能源汽车发展的指导意见，结合各地市产业基础、区位条件等因素，明确各地市发展重点，采取项目引导、资金扶持等方式引导各地区错位发展、协同发展。同时，省发改委强化对陕西帝亚项目的策划包装指导，密切跟踪关注国家动态，适当时间由省委省政府相关领导出面汇报争取，推动我省符合条件的新建纯电动车项目进入审核项目。

建议省上研究出台低速电动车生产管理指导意见，支持低速电动车上牌上路，给低速电动车发展提供绿色通道，支持低速电动车产业发展。薛清军还建议，借鉴外地经验，以中心城市为重点，以高速公路、国省道干线为支撑，加快全省充电设施的规划建设，力争在西部乃至全国走在前列。同时，充分发挥政府在市场资源配置中的引导作用，推进新能源汽车推广应用商业模式创新，加快全省公交、出租、环卫、物流等公共领域新能源汽车替换，促进新能源汽车推广使用。

编辑： 韩睿