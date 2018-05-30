省政协举行“新能源汽车产业发展”月度协商座谈。
西部网讯（记者 李媛 钟莹 实习生 任童） 今天（5月30日）下午，陕西省政协“新能源汽车产业发展”月度协商座谈会举行。省政协主席韩勇，副省长陆治原，省政协副主席杨冠军，省政协秘书长闫超英出席会议。
据了解，为充分发挥人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用，省政协把开展好月度协商工作，作为增加协商密度、提高协商实效的重要抓手。今天召开的“新能源汽车产业发展”协商座谈会是省政协今年举行的第三次月度协商座谈会。
座谈会上，省政协委员，渭南高新区管委会主任薛清军；省政协常委、科技委员会副主任，西安天和防务技术股份有限公司董事长兼总经理贺增林；西安电子科技大学教授、博士生导师杜跃平；省民革监委会委员、妇委会副主任梁臻；省政协委员，省科技资源统筹中心总工程师陈锐；陕西重型汽车有限公司副总经理刘玺斌等专家、学者，将围绕推进新能源汽车产业发展建言献策。
编辑： 韩睿
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