斯人已去，“没有他，兵马俑的发现要推迟很多年”

丨秦始皇兵马俑 图/贺桐

作者/王朝的废墟

一位搞文创的朋友曾经开玩笑的说，那几位兵马俑发现人的签名图书，应该是陕西最畅销的文创产品了。

虽然这只是个玩笑，但背靠世界第八大奇迹——秦兵马俑如潮的客流，又有兵马俑发现者的光环加持，想不大卖都难。甚至他们中的一位，还被到兵马俑参观访问的美国前总统克林顿接见过。

所有关于兵马俑的资料，都明确记录了这一伟大考古成果是源于当地村民打井时的意外发现。而杨彦信、杨志发、杨全义和杨新满这四位当初参与打井的当地村民，也被认为是兵马俑的发现者。

提到兵马俑，又不得不提袁仲一。因为参与、主持了兵马俑的考古发掘，他也被称为“兵马俑之父”而在海内外家喻户晓。

不过翻看考古资料，就不难发现，从农民挖出兵马俑到文物部门进行考古发掘，在这之间的一段时间里，当时的临潼县文化馆馆长赵康民扮演了非常重要的角色。

“没有赵康民，兵马俑的发现要推迟很多年。”

只是赵康民这个名字，在公众中的知晓度就非常低了。不过学界对于他的评价却是非常高的，用原秦俑馆馆长吴永琪的话说：“没有赵康民，兵马俑的发现要推迟很多年。”

时光回溯到1974年，在得知晏寨公社西杨生产队打井打出了陶俑残块、铜镞、秦砖等文物的消息后，赵康民第一时间赶到现场，初步判定了这些出土遗物，不是村民口中的“瓦爷”，而是秦代的文物。随后，这些文物被紧急运回县文化馆，在赵康民的修复下，第一批兵马俑得以重新站了起来。

丨赵康民修复首次发现的秦俑

机缘巧合，这些被赵康民拼接出来的陶俑被新华社的记者看到了，他写了一篇内参将这一大发现报送给了中央，紧接着陕西省的领导就知道了这一消息。赵康民也成为了考古队的一员，开始参与兵马俑的发掘工作，兵马俑这一惊天大发现也才一点一点的浮出水面，然后震惊了全世界。

丨临潼博物馆展出的兵马俑，是赵康民亲手修复的。

原本不成问题的“发现权”如今却成了问题

长期以来，赵康民都是闷头在做研究，而有的人则趁着旅游热的东风，靠在秦俑馆里签名售书赚的盆钵体满。但即使这样，从上世纪末开始，有人开始找博物馆，找文物局讨要兵马俑发现者的“官方认证”，理由是周围出现了太多冒牌货。

关于兵马俑发现者的争议在2004年前后到达了高峰，2013年12月10日，杨新满、杨培彦、杨全义向秦俑馆递交了一份《关于“秦兵马俑发现人”资格认定的申请报告》，要求该馆颁发证书，确认包括他们在内的9名农民对秦兵马俑的“发现权”。

这件事在当时成为了媒体关注的焦点，赵康民的名字才开始在媒体上频繁出现。他认为自己才是兵马俑真正的发现者，因为“看到了不等于发现了”，而他才是第一个认识到兵马俑的历史价值的人。同时一针见血的指出，有人索要“发现权索”完全是利益的驱动，因为“秦俑热”一浪高过一浪，这才让原本不成问题的“发现权”如今却成了问题。

丨待修复的兵马俑 图/贺桐

只是赵康民的据理力争，并没有阻止外界对于“发现人”名分的争夺。签名售书的行为仍然在持续，而赵康民的人生却在5月16日走到了尽头。如果不是外媒的报道，可能更多的人依旧不会知道这位赵康民是何许人也。他为兵马俑所做出的的贡献，也极有可能会淹没在外界争夺“发现人”的口水战中。那样的话，该是一件多么悲哀的事情啊。

丨BBC报道

丨《纽约时报》报道 扫一扫咋象

编辑： 秦怡