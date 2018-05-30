铜川：凌晨两车追尾驾驶员被困，消防官兵紧急救援。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 郭刚华） 今天（5月30日）凌晨，在铜川市王益区发生一起追尾事故，追尾车辆驾驶室严重变形，驾驶员被困，消防官兵紧急救援。

事发当天，铜川市王益消防大队王益中队接到指派，位于铜川市王益区李家沟方向有两辆货车追尾，一名驾驶员被困车内。接到报警后，消防官兵紧急出动前往事发地点处置。

铜川市王益消防大队王益中队中队长张飞飞：“到达现场之后经侦查，两车严重追尾，追尾车辆车头严重变形，挡风玻璃全部破碎，人员被卡在驾驶室内，人员意识比较清醒，由于受伤表情痛苦，经询问（驾驶员）右腿腿部以及脚踝处被卡，无法行动。”

铜川：凌晨两车追尾驾驶员被困，消防官兵紧急救援。

经过了解，驾驶员右腿被变形的车厢卡住，脚踝部有明显外伤，不能动弹。由于追尾两车相撞力量较大，前车尾部深深的卡进了后车驾驶室，无法靠破拆将人员救出必须进行两车分离。

张飞飞：“利用扩张钳对卡住的腿部进行扩张，经扩张之后，他的腿可以活动了，但是脚踝还依然卡在下面，随后中队利用这个牵引车，把追尾车向后牵引，分开一定的距离之后，别的器材无法伸进去，无法使用，所以只有把手伸进他卡的脚踝处，人被救出来之后，没有大碍，主要是脚踝部可能出现骨折，有一定的血迹。”

消防员：“好好，现在就出，快点，把屁股托一下，放放。”

目前，事故的原因正在调查之中。

铜川：凌晨两车追尾驾驶员被困，消防官兵紧急救援。

编辑： 王瑜