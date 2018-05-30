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59岁大叔一人养牛种地不愿当五保户：我还能干能养活自己

时间：2018-05-30 12:08:32  来源：西部网-陕西新闻网  作者：魏永贤

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59岁大叔一人养牛种地不愿当五保户：我还能干能养活自己

安康石泉县云雾山镇铜钱峡村，59岁的李耀明住在秦岭大山的半山腰上，养牛种地，让自己脱了贫，他还给自己准备好了寿材。

西部网讯（记者 魏永贤） 安康石泉县云雾山镇铜钱峡村，59岁的李耀明住在秦岭大山的半山腰上，养牛种地，让自己脱了贫，他还给自己准备好了寿材。李耀明说：“我不当五保户，我还能干，能养活自己。”李大叔养了4头牛，为养牛李大叔贷款一万元，李大叔说一万元是贴息贷款，很快就能还上。

编辑： 王瑜

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