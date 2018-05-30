白水成立现代苹果产业协同创新研究院，力推苹果产业科技创新。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 杜鹏） 今天(5月30日)上午，白水现代苹果产业协同创新研究院在白水县揭牌成立，标志着白水苹果转型升级迈入新阶段，进入信息化、规范化和科学化轨道。

白水现代苹果产业协同创新研究院，将紧密跟踪世界苹果产业发展方向。按照国家创新驱动发展战略要求，围绕苹果全产业链，以“政、产、学、研、金、介、用”多要素融入苹果产业的模式，由政府牵头，融合“一批专家、一批企业、一批基金”，建设苹果产业科创中心，研发培育苹果高新技术产业，破解苹果科研与市场对接难题，提升苹果全产业链科技自主创新能力，支撑引领苹果产业供给侧结构性改革，推动全国苹果产业科技创新。

白水现代苹果产业协同创新研究院以科研机构和企业为运行实施主体，强调苹果产业科技集成与转化，聚科技、经济、金融、人才等要素，以市场化机制组织开展苹果科研攻关、成果转化、产业孵化等活动，是创新链、产业链、价值链高效衔接的科技经济一体化平台。发展目标为打造成为创新资源的集聚区、全国苹果产业科技创新高地、创新驱动三产融合的先行者、开放共享公共服务的大平台和体制机制创新的试验田等。它采用院长负责制，按“一三六四”设置（一即白水中国现代苹果产业协同创新研究院；三即，一批专家、一批企业、一只基金；六即苹果技术研究所、苹果保健研究所、产业孵化研究所、果园装备研究所、果品加工研究所、有机肥研究所；四部即产业规划部、市场营销部、品牌策划部、金融服务部)。功能任务主要包括科研攻关、成果转化、产业孵化、人才聚集和投资融资等。 另据了解，白水县政府今天上午还获得"全国绿色食品原料(苹果)标准化生产基地"证书。