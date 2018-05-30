安康力保汉江和瀛湖成全国最美河流湖泊 让“好风景”更有“钱景”

5月29日，在安康市汉阴县观音河水库，巡河员正在巡河。

西部网安康讯 （记者 毛明博） 借助无人机巡河、民兵义务巡河、巾帼护河队守望家乡河、贫困户专职护河等形式，汉阴创新河流守望新模式保证一江清水送京津。5月29日，在安康市河湖制推进会上，安康市河长办主任、市水利局局长吴平对此点评说，“汉阴县治水监管体系有成效，云平台管理、无人机巡查手机彩铃常提醒，工作精细上水平，一村10个污水处理场，企业投资护河美名扬。”

安康力保把汉江和瀛湖建成最美河流湖泊

汉阴推进河湖治理的成效只是安康治理河湖工作享受生态红利的一个缩影。如今，在汉阴爱水、护水蔚然成风。政府强力支持、民间自发组织实施的源头治理、水中问题岸上治理的模式已成共识，践行生态发展的红利效应愈发显现。

吴平表示，今年安康将通过推广汉阴等县区的典型经验，协同推进、做实做细河湖长制，重点施“一江一湖一带”工程，打造“百里水乡，汉江画廊”，将汉江、瀛湖建成西北乃至全国的最美河流和最美湖泊，最具发展潜力和最具经济活力的水生态示范带。

对此，安康瀛湖生态旅游区负责人孙世福介绍，今年将加快瀛湖景区推进船舶“油改电”工程,加强区域内生活污水和污染物控制,实现污水达标处理,污染物上岸集中处置；进一步完善景区景点、宾馆酒店、农家乐生活污水处理和垃圾收集处理设施建设,实现污水、垃圾规范化处置;在加强水环境监测中，将区域水环境监控纳入“智慧海事、智慧景区”建设体系，积极开展生态治理与修复，通过建立健全漂浮物打捞治理机制及推进库区网箱清理整顿规范等举措，确保瀛湖水质始终保持国家Ⅱ类标准。

守望河湖看安康“好风景也要变成好钱景”

据了解，今年安康市还将继续组织开展“守望河湖看安康”“美丽汉江看安康”“最美家乡河”等主题采访活动并组织开展“十佳河长、十佳警长、百佳护河员、最美河流、最美湖库”等系列推介评选活动；通过“八进”（进机关、进企业、进校园、进社区、进乡村、进景区、进市场、进家庭）加强宣传教育，发动社会投入，建立企业河长、夫妻河长、校园河长等志愿护河队伍，在全社会营造爱水惜水护水的浓厚氛围。

吴平还表示，今年安康市河长办将深入在旅游风景区、水利风景区、美丽乡村建设等方面细化河湖长制度，突出清澈美丽、自然生态，抓示范，强优势，补短板，形成聚合效应，扩大安康影响，助力生态发展，“让好风景成为好钱景。”

编辑： 王瑜