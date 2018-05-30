陕西16家图书馆被评定为国家一级图书馆

西部网讯 日前，文化和旅游部公布了第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作结果，陕西省图书馆等16家图书馆被评定为一级馆，西安图书馆等15家图书馆被评为二级馆，安康市图书馆等58家图书馆被评定为三级馆。

为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》精神，发挥以评促建、以评促管、以评促用的作用，促进全国公共图书馆事业发展，按照每4年进行1次全国县级以上公共图书馆评估定级工作要求，文化和旅游部于2017年4月启动了第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作。

经过评估，文化和旅游部拟确定全国上等级公共图书馆2521个，其中一级公共图书馆953个、二级公共图书馆501个、三级公共图书馆1067个。

陕西公共图书馆评估定级目录：

一级图书馆：陕西省图书馆、咸阳图书馆、延安市图书馆、铜川图书馆、韩城市司马迁图书馆、西安市长安区图书馆、户县图书馆、蓝田县图书馆、彬县图书馆、渭南市华州区图书馆、榆林市星元图书楼、神木县图书馆、府谷县图书馆、吴起县图书馆、汉中市汉台区图书馆、山阳县图书馆。

二级图书馆：西安图书馆、宝鸡市图书馆、渭南市图书馆、西安市高陵区图书馆、宝鸡市陈仓区图书馆、兴平市图书馆、乾县图书馆、旬邑县图书馆、三原县图书馆、渭南市临渭区图书馆、定边县图书馆、铜川市耀州区图书馆、安康市汉滨区少年儿童图书馆、白河县图书馆、柞水县图书馆。

三级图书馆：安康市图书馆、西安市灞桥区图书馆、西安市临潼区图书馆、西安市阎良区图书馆、宝鸡市金台区图书馆、宝鸡市渭滨区图书馆、凤翔县图书馆、扶风县图书馆、凤县图书馆、麟游县图书馆、陇县图书馆、眉县图书馆、岐山县图书馆、千阳县图书馆、太白县图书馆、泾阳县图书馆、长武县图书馆、永寿县图书馆、礼泉县靳宝善图书馆、华阴市图书馆、澄城县图书馆、大荔县图书馆、富平县图书馆、蒲城县图书馆、潼关县图书馆、佳县国桢图书馆、米脂县斌丞图书馆、绥德县子洲图书馆、延安市安塞区图书馆、黄陵县轩辕图书馆、富县图书馆、延川县图书馆、宜川县图书馆、志丹县图书馆、子长县图书馆、铜川市王益区少儿图书馆、铜川市印台区图书馆、宜君县图书馆、城固县图书馆、南郑县图书馆、洋县图书馆、勉县图书馆、略阳县图书馆、佛坪县图书馆、留坝县图书馆、西乡县图书馆、镇巴县图书馆、汉阴县图书馆、岚皋县图书馆、平利县图书馆、宁陕县图书馆、石泉县图书馆、旬阳县图书馆、紫阳县图书馆、商洛市商州区少儿图书馆、丹凤县图书馆、洛南县图书馆、杨陵区图书馆。

编辑： 刘璞华