陕西新增30个民间文化艺术之乡 凤翔绥德安塞各有两项目入选

西部网讯 按照文化和旅游部《“中国民间文化艺术之乡”命名和管理办法》相关要求，经过严格评审，陕西省文化厅决定命名西安市鄠邑区等27个县（市、区）、乡镇（街办）为2018-2020年度“陕西省民间文化艺术之乡”。

本次评审旨在进一步推动民间文化艺术繁荣发展，丰富群众文化生活，弘扬中华优秀传统文化。根据文化和旅游部办公厅《关于组织开展2018—2020年度“中国民间文化艺术之乡”评审命名工作的通知》（办公共函〔2018〕64号）要求，省文化厅于2018年3月—5月在全省组织开展了2018—2020年度“陕西省民间文化艺术之乡”评审命名工作。

省文化厅希望获命名表彰的陕西省民间文化艺术之乡珍惜荣誉，开拓创新，再接再厉，进一步提高创建质量和水平，充分发挥优秀民间文化艺术资源在促进当地经济、政治、文化、社会全面发展中的重要作用。同时要求当地要切实加强我省民间文化艺术之乡的后续建设，积极推动将“陕西省民间文化艺术之乡”建设工作纳入新型城镇化和新农村建设总体规划，纳入当地公共文化服务体系建设，为陕西加快富民强省提供强大文化支撑。

2018-2020年度“陕西省民间文化艺术之乡”名单：

西安市：鄠邑区（户县农民画）、周至县集贤镇（西安鼓乐）

宝鸡市：凤翔县（凤翔木版年画 凤翔泥塑）、千阳县南寨镇（千阳刺绣）、岐山县故郡镇（岐山转鼓）

咸阳市：彬县城关街道办事处（彬县灯山会）

渭南市：大荔县（大荔面花）、合阳县（合阳提线木偶）、富平县宫里镇（富平石刻）

榆林市：府谷县（府谷二人台）、横山区（横山说书）、绥德县（绥德石雕 绥德秧歌）、清涧县（清涧道情）

延安市：安塞区（安塞腰鼓 安塞剪纸）、延川县文安驿镇（延川剪纸）、子长县（子长唢呐）、洛川县（洛川老秧歌）

铜川市：印台区陈炉镇（中国民间陶瓷技艺及陶瓷历史文化民俗）、宜君县（宜君农民画）

商洛市：丹凤县棣花镇（高台芯子）、山阳县中村镇（玩灯）

汉中市：镇巴县（镇巴民歌）、南郑区协税镇（高跷社火）

安康市：旬阳县（旬阳民歌）、紫阳县（紫阳民歌）

韩城市：龙门镇（韩城行鼓）、芝川镇（韩城黄河阵鼓）

注：凤翔、绥德、安塞因各有两个项目入选，故而各获两个陕西省民间文化艺术之乡称号。

编辑： 刘璞华