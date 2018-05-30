深化苏陕文化交流 话剧《平凡的世界》在南京开演

西部网讯 为深入贯彻落实省委、省政府关于加强苏陕协作的部署要求，进一步促进苏陕文化交流合作，5月25日和26日，话剧《平凡的世界》在南京保利大剧院开展了两场文化交流演出。

话剧《平凡的世界》是陕西省文化厅重点文艺创作资助项目，荣获国家艺术基金2018年度资助项目，由陕西省人民艺术剧院有限公司演出。该剧是对陕西作家路遥同名经典小说的成功改编，通过生动演绎悲壮可泣的时代特色、矛盾鲜明的社会冲突、感人肺腑的爱情亲情、勤劳欢乐的奋进赞歌，反映了陕北城乡的变迁史，展示了几代人不屈的奋斗成长历程，以及对中华民族千百年来“自强不息、厚德载物”精神传统的自觉传承。精彩的演出赢得现场观众一阵阵热烈的掌声，获得大家的一致好评，在当地引起巨大反响。

此次演出活动对进一步推进苏陕《文化交流合作框架协议》工作任务落实，为全面推动两省文化繁荣发展起到了积极的作用。下一步，陕西省文化厅将紧紧围绕省委、省政府关于加强苏陕协作的相关工作部署，不断深化苏陕文化交流协作，把陕西优秀的舞台艺术精品更多的送到江苏，同时把江苏优秀的舞台艺术精品更多的引进陕西，通过艺术交流，使两省走动更勤、合作更紧、成果更实。为增进两省合作、实现相互促进共同发展凝聚力量。

编辑： 刘璞华