深化苏陕文化交流 话剧《平凡的世界》在南京开演

西部网讯 为深入贯彻落实省委、省政府关于加强苏陕协作的部署要求，进一步促进苏陕文化交流合作，5月25日和26日，话剧《平凡的世界》在南京保利大剧院开展了两场文化交流演出。
话剧《平凡的世界》是陕西省文化厅重点文艺创作资助项目，荣获国家艺术基金2018年度资助项目，由陕西省人民艺术剧院有限公司演出。该剧是对陕西作家路遥同名经典小说的成功改编，通过生动演绎悲壮可泣的时代特色、矛盾鲜明的社会冲突、感人肺腑的爱情亲情、勤劳欢乐的奋进赞歌，反映了陕北城乡的变迁史，展示了几代人不屈的奋斗成长历程，以及对中华民族千百年来“自强不息、厚德载物”精神传统的自觉传承。精彩的演出赢得现场观众一阵阵热烈的掌声，获得大家的一致好评，在当地引起巨大反响。
此次演出活动对进一步推进苏陕《文化交流合作框架协议》工作任务落实，为全面推动两省文化繁荣发展起到了积极的作用。下一步，陕西省文化厅将紧紧围绕省委、省政府关于加强苏陕协作的相关工作部署，不断深化苏陕文化交流协作，把陕西优秀的舞台艺术精品更多的送到江苏，同时把江苏优秀的舞台艺术精品更多的引进陕西，通过艺术交流，使两省走动更勤、合作更紧、成果更实。为增进两省合作、实现相互促进共同发展凝聚力量。
编辑： 刘璞华
娱乐近日，谍战剧《誓言》正在江苏卫视热播，该剧以1937年的淞沪会战为背景，讲述了热血青年投入抗日战争的故事。05-30
娱乐飒爽干练又不失女性柔美，下穿修身牛仔裤完美修饰长腿线条，脚踩黑色尖头短靴给整体造型增添了几分英气。05-30
娱乐并晒出一张自拍。照片中孙红雷戴着墨镜，歪头，一副欢喜雀跃的样子心情颇佳。05-30
娱乐从目前热播剧和热门综艺里秦海璐、张柏芝、徐静蕾、殷桃等的表现不难看出，化解中年尴尬，女演员可以选择的路并不少。05-30
娱乐5月28日，阿娇钟欣潼上传一张照片，为老公庆生，照片中，夫妻二人甜蜜拥吻，大撒狗粮。”网友被两人真挚友谊感动，纷纷围观并留言。05-29
娱乐在中法文化交流展上，法国圣爱美侬鲁拉德骑士团也进行了一年一度的授勋仪式，张国立等文化界名人在现场被授予骑士团封号。05-29
娱乐此外，兄弟团本次身着的爱心T恤为《奔跑吧》节目衍生产品，而这些衍生品所得收益的一半，也均会捐赠给乡村的留守儿童。05-28
娱乐照片中范冰冰留着短卷发，头发上还有小发夹，俏皮又可爱，哪怕镜头离得再近，冰冰的颜值也是很能打，满分美腻！05-28
娱乐图片中一张椭圆的白纸上分别用不同颜色的纸片拼成了一张人脸，粉丝的眼睛和头发、红色的嘴巴看上去十分滑稽。05-28
娱乐阿娇的力挺惹来网友的支持和羡慕，纷纷围观并留言称：结婚都没有发一条微博，却第一时间力挺涵妃，真的太暖了！”05-28
娱乐于是，丁晟导演率先发公开信询问“霍尔果斯青春光线影业”，2700万的宣发费用和1000万的票补是怎么花的。05-28
娱乐由张柏芝担任总制片人以及主演《如果，爱》将在湖南卫视开播。阔别荧屏十年，重新回归的张柏芝已经变成了一位暖心妈妈。05-28