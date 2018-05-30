业主想安装天然气遭多次推脱 物业承诺：周一办理

根据通知，小区天然气安装截止到5月31日。
西部网讯（见习记者 马晴茹）“房子装修好了，天然气安装费屡缴不上，心里疑团一大堆，到底该怎么办？”5月28日，西部网民生热线接到业主小杨（化名）反映称，沣东新城公园新世纪小区最近在安装天然气，但自己去登记了几次物业总是不受理。“小区张贴通知说5月底缴费就要截止了，我们心里很着急，不知道今年还不能用上天然气。”
西部网记者了解到，沣东新城公园新世纪属“小产权”房，业主入住几年一直未通天然气。今年3月份，物业贴出通知要安装天然气，这把小杨高兴坏了。“看到通知后我马上去找物业登记交费，钱都交了，但没一会物业又把钱给我退了，说是让我等下一批，这一批人已经满了。”
等到四月中旬，物业通知第二批业主缴纳天然气初装费，但小杨还是没能登记成功。“我去了他又不收，我看别人交费都收，问物业经理，他也不给我解释。”
5月中旬，物业贴出一纸通知，称天然气安装已经接近尾声，第三批申报截止日期于5月31日，如逾期未交物业将不再协调天然气安装事宜。看到通知后小杨再次找到了物业办，结果物业还是拒绝收费。“我不知道为什么一直不给我办，物业也不给任何解释，别人都用上天然气了，我们只能干着急。”小杨猜测，小区之前有19户业主因为天然气安装拖延的原因选择退费，没准自己是被错当成之前退费的业主，被打击报复了。
5月29日，西部网记者陪同小杨一起到公园新世纪物业办公室了解情况。“这个事我们正在商量，现在还没有出结果，你先回去等。”针对业主的质疑，物业主任张平答复称。小杨告诉记者，每次来询问情况，物业都是这几句话。
最后，针对业主天然气安装缴费问题，物业总经理刘安平回复称，这牵扯到前期有没有交资料，现在是交过钱的在排顺序，天然气都是自愿安装，有的业主拒绝安装，没缴费就不装，有16家是退费情况，还有16家是失联业主。“我们最近正在登记，你先等通知，这个只要你确定安装，不牵扯5月底截止的情况，最后肯定给你装。”
今天（5月30日）早上10点左右，业主小杨告诉记者，已经和物业沟通到位，下周一（6月3日）进行缴费登记。
编辑： 沈晓芳
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