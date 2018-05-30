“我人生第一步所学到的都是在梁家河。不要小看梁家河，这是有大学问的地方。”纪实文学《梁家河》封面上的这行文字，是2015年2月习近平总书记回到梁家河时对老乡们动情的话语。

《梁家河》发行近一个月来，在陕西各地各行各业引起强烈反响，通过诵读《梁家河》，汲取思想营养和精神力量。

即日起，西部网、陕西头条在全省范围内开展“追寻初心 牢记使命--三秦各地感悟《梁家河》”主题活动，共同感悟梁家河的“大学问”。

一、征集内容

个人学习《梁家河》一书的心得、感悟、体会。

二、征集形式

录制一段音频/视频，讲出自己对《梁家河》中某个故事、某个章节或整书的感悟，时长不超过3分钟。

以“感悟《梁家河》”为主题，将作者基本信息（姓名、单位、职务、联系方式等）及投稿作品打包发送至3445269419@qq.com，文件名为“感悟《梁家河》+个人姓名”。

欢迎个人及部门单位报名参与，我们将筛选部分作品在西部网、陕西头条客户端、西部网官方微信号、西部网官方微博等多平台进行重点展播并颁发证书，期待大家踊跃参与！

“时代楷模”、西安市公安局新城分局韩森寨派出所副所长汪勇感悟《梁家河》

西部网、陕西头条记者秦振感悟《梁家河》