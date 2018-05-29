京东618今启动"黑科技"全线亮相 创新开放赋能无界零售

在5月29日举行的JD CUBE 大会上，京东集团CMO徐雷进行分享。
京东智慧物流让配送更快、更便捷。
西部网讯（记者 孙鹏） L4级无人驾驶重型卡车、续航1000公里的无人大飞机、由机器人炒菜服务的餐厅、全面助推智能硬件发展的Alpha平台、帮助线下店和品牌商显著提升运营水平的智慧供应链、具备情感的人工智能图像和语音技术……
在5月29日举行的JD CUBE 大会上，京东“黑科技”悉数亮相，通过一系列鲜活的场景展示了在智慧物流、人工智能等领域的最新技术成果。据悉，京东已经确立了成为“零售基础设施提供商”的战略，未来将通过创新技术和模式的全面对外开放，赋能零售行业。
智慧物流创新让社会效率全面提升
以技术驱动的智慧物流让配送更快、更便捷。据了解，由京东硅谷研究院研发的无人卡车已经完成了2400小时的智能驾驶超级测试，未来京东会在国内建立基于L4级别的自动驾驶重型卡车的网络，承担主要城市及区域中心之间的高速公路运送任务。即将在618期间亮相、2020年投入运营的原生无人机JDY-800翼展超过10米，具有全天候全自主的飞行能力，可以连续飞行1000公里以上，起飞重量达到了840公斤，意味着京东首次贯通无人机三级物流网，可实现物流中心间商品的高速调拨和农特产品的高效上行。而京东X无人超市全国布局已经达到13家，拓展无界零售新场景的智能售货柜和智能药柜等产品也悉数亮相。
“京东未来将致力于打造全球首个空地一体的智慧物流网络。这个网络是由干线、支线与末端配送的无人机、无人车、智能终端、智能机场等一系列技术与节点组成的。它把京东的一系列无人科技紧密的结合在一起，将成为未来物流配送的支柱力量。”京东集团副总裁、X事业部总裁肖军说。
肖军还透露，京东编织的这张智慧网络将对外开放与赋能，服务于整个社会。“未来京东将通过智慧技术在整个社会的广泛应用，推动中国乃至世界的物流发展与城市变革。更重要的是，用科技的力量将人们从繁琐、重复的体力劳动中解放出来，去做更多更有创造性的事。”
智能开放平台推动多场景多终端融合
在场景化服务时代，各自为营的行业形态和产品，都无法真正为消费者提供便利。通过不同终端和体验相互融合，京东打造了“随时随地、随心所想”的美好生活场景。应用图像识别、语音识别等技术的智能冰箱让厨房变得聪明了起来；京东智能电视可以实现边看边买，消费更加便利；叮咚智能音箱成为人工智能家庭好助手；人车家智慧互联，打破场景边界，为消费者带来全智能生活体验……
目前，京东已经推出了叮咚A1、叮咚2代，叮咚PLAY、叮咚mini2等9款不同定位的叮咚音箱产品，并与美赞臣、伟嘉、蒙牛等消费品牌联合推出了10款具有专业知识和特色内容的AI家庭助手，覆盖生活中美妆、母婴、健康等各个领域；京东先后和吉利、长安、中国一汽等超过5000+汽车上下游产业链企业达成合作，车型库超过28000个，线下门店超过30000家，共同打造车联网场景。
据京东集团副总裁、京东商城技术委员会主席黎科峰介绍，京东利用JD Alpha智能服务平台打破“智能孤岛”的局面，通过“终端+数据+内容+服务”的智能商业模式构建了智能音频生态、智能冰箱生态、智能大屏生态、智能车联网生态四大生态联盟，打破了以往垂直产业链壁垒，将硬件生产商、内容服务供应商、品牌商联合起来，全产业链通力协作。
编辑： 彭芬
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