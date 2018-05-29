安康设3000余护河员公益岗位保护“母亲河”

“守望河湖看安康”启动仪式现场。
采访团记者采访民兵巡河员现场。
汉阴县树立在河沟水库边接地气的保护“母亲河”宣传标语。
西部网安康讯（记者 毛明博） 记者从今天（5月29日）召开的安康市河湖长制工作推进会上了解到，为保护汉江、月河、任河等“母亲河”，安康市通过明确河长、警长，在全市开发3000余名护河员等公益性岗位，全力保护河湖，助力脱贫攻坚与社会发展。
近年来，安康全面深化河长制湖长制工作取得明显成效。“河长（湖长）+警长+X”责任体系实现全覆盖，总共明确河长3244名、湖长234名、警长1053名，年投入1500万元从贫困人员中开发公益岗位护河员3000余名，全市水环境质量稳定向好，汉江出陕断面水质稳定保持国家二类标准，全市地表水质优良率100%。
安康市水利局局长吴平介绍说，近年来，安康因安康河长制“八进”、示范河流创建、智慧河道管理、设护河员公益岗位等方面特色创新工作亮点多，可复制，助力经济社会发展而得到先后得到陕西省水利厅，中、省督导组多次肯定。其中，安康市 “三长治河”机制入选“2017基层治水十大经验”。
为深入挖掘和发现安康河湖的自然之美、生态之美、人文之美、发展之美，今天（5月29日）由省水利厅、安康市组织的“守望河湖看安康”媒体集中采访活动启动仪式在汉阴县观音河水库监测站举行。安康市委常委、宣传部长罗雪剑宣布媒体集中采访活动正式启动，副市长鲁琦为媒体采访团授旗。
启动仪式结束后，采访团先后到汉阴县观音河水库、三元村、安康市博元实业有限公司进行了全方位的采风，汉阴县委书记周永鑫着重就汉阴县深化河长制接受媒体采访。
这次“守望河湖看安康”媒体集中采访活动也得到新华社、人民日报、中国水利报、陕西日报、西部网等21家中省市媒体的支持。26名记者在参加启动仪式后，还将相继在汉阴、平利县、白河县、旬阳县等县区就安康市河长制工作，实施湖长制，以及兴水、治水、护水、保水等方面的成果经验进行深度报道，发掘安康河（湖）长制实施以来给安康人民和社会带来的可喜变化。
编辑： 辛超
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