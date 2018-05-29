旬阳警方破获涉案1.24亿元特大网络制售假烟案

查获的假烟存储库房

旬阳警方集中行动抓捕的犯罪嫌疑人

旬阳警方在快递公司查获的假烟

西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 谢正斌 陈康) 涉案微信号码1700余个，银行账户近300个，涉案资金高达1.24亿元，查获各类品牌伪劣香烟近1400万支，抓获犯罪嫌疑人19名……曾被公安部列为重点督办案件的安康“12.19”特大生产、销售伪劣产品案有新进展。

今天（5月29日），旬阳县召开案情通报会。旬阳县公安局相关人员介绍，经过18个月秘密侦查，旬阳县成功破获“12.19”特大生产、销售伪劣产品案，查获各类品牌伪劣香烟近1.4千万支，抓获犯罪嫌疑人19名，涉案金额高达1.24亿元。

2016年底，旬阳县公安局接到烟草部门移送案件线索称，旬阳县城区居民王某大量购买伪劣香烟非法销售获利，涉案价值8万余元。接案后，旬阳警方遂抽调精干警力组成专案组，由治安部门牵头全力侦破。

经查证，王某长期利用微信和一昵称为“AA王牌”的人谈单，通过微信财付通转账的方式购买伪劣香烟，并经快递、物流渠道发货，非法销售获利。

据旬阳县警方介绍，专案组民警经过深入侦查发现，该案系团伙作案，使用十多个微信号码通过互联网销售伪劣香烟。在陕西省及安康市公安机关的大力支持下，专案组最终确定该犯罪团伙上线位于福建省漳州市云霄县。随即，专案组派出精锐警力赶赴福建省漳州市开展工作。经过秘密侦查，最终查明，上线位于福建省云霄县，中线代理遍布全国31个省、直辖市、自治区，结构完整的伪劣香烟制售网络逐渐明晰。仅涉案微信号码1700余个，银行账户近300个，涉案资金高达1.24亿元，该案被公安部列为督办案件。

2018年4月，收网条件成熟。旬阳县公安局组织优势警力，分别奔赴全国十余个省市开展集中抓捕。一举抓获福建云霄籍伪劣香烟制售上线团伙7人，中线代理商8人。当年4月17日，专案组乘胜追击，循线追击，在江苏省南通市一举捣毁一伪劣香烟仓库，现场查获各类品牌伪劣香烟近70万支，抓获犯罪嫌疑人5名，彻底摧毁该产、供、销一条龙的网络犯罪链条。

目前，涉案犯罪嫌疑人已批捕9人，其他刑事处理10人。案件在进一步侦办中。

编辑： 辛超