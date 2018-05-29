西安地铁四号线28座车站及区间结构施工完成 年底开通

西部网讯（记者 鄢山宇） 5月29日，西安市轨道办（地铁公司）组织召开“大干200天确保四号线按期通车试运营”动员大会。记者从会上了解到，目前，地铁四号线28座车站及区间结构施工已全部完成，会议明确，6月份将启动四号线综合联调工作，7月份具备运营入驻条件，8月份完成28座车站的“三权移交”工作，确保地铁四号线年底开通试运营。

会议指出，四号线年底通车试运营是西安市委、市政府向广大市民的郑重承诺，容不得半点懈怠。从时间上看，距离年底通车试运营还有200多天，其中包含综合联调、获取各类证书、政府专项验收等工作。地铁公司各部门、各单位及各参建单位要统一思想，提高认识，团结协作，在确保质量、安全、进度的前提下，进一步提高工作效率，确保各项工作按计划推进。

据了解，目前地铁四号线28座车站及区间结构施工已全部完成，全线各车站出入口及风亭结构已大部分完成，安装装修工作完成70%以上；部分车站正在进行单机、单系统调试；供电系统全线（除火车站外）变电所已带电，全线接触网（除五路口至含元殿左线区间外）已全部送电。

编辑： 辛超