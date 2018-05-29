宝鸡市规范采砂管理工作 严厉打击非法采砂行为

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）针对一些地方非法采砂时有反弹，砂石乱堆乱放的现象比较突出，对正常生产生活和生态建设造成了一定影响。近日，《宝鸡市人民政府办公室关于进一步规范采砂管理工作的通知》出台，宝鸡市域内禁止所有河道（水库）采砂行为，严禁任何单位和个人非法占用耕地挖砂、堆砂，不得为采砂、堆砂项目办理临时用地手续。各县区要于6月30日前对无用地手续的砂石堆放点进行彻底清理。
严禁任何单位和个人非法占用耕地挖砂、堆砂
根据宝鸡市政府常务会议要求，宝鸡市域内禁止所有河道（水库）采砂行为，严禁任何单位和个人非法占用耕地挖砂、堆砂，不得为采砂、堆砂项目办理临时用地手续。各县区要按照政府决策部署，认真落实河道采砂管理行政首长负责制，全面停止发放河道采砂许可证，扎实开展专项执法行动，彻底取缔各类非法砂场，抓紧清理采砂设备，加快拆除越堤道路，恢复堤防断面并及时补绿，覆平采砂坑塘。
对无用地手续的砂石堆放点（包括临时堆放点）和砂石料，各县区要于6月30日前进行彻底清理，对占压护堤地及耕地的，责令当事人按要求恢复土地原貌。对各县区政府公开拍卖的砂场，现有存料于今年年底前销售消化完毕，并及时拆除相关设施设备。
组建公司实行国有经营管理 规范采砂市场
记者了解到，根据省政府统一安排，由宝鸡市水利局牵头，宝鸡市级有关部门配合，将抓紧组建陕西渭河生态公司宝鸡公司，各县区及时成立分公司，按照“治理与经营兼顾、疏浚与采砂结合”的原则，科学规划建设砂场，实行封闭式、工厂化、生态型、标准化作业，建立政府主导、国有经营、统一管理的采砂管理经营新模式，全面规范河道砂石资源管理，保障建设项目砂石料供应，根除采砂、堆砂毁坏河道、耕地的现象。今年年底前，陕西渭河生态公司宝鸡公司及各县区分公司国有砂场实现正常化运营。
《通知》要求，宝鸡各县区和市级有关部门要严格执行巡查监管、通报督办等制度，对于巡查发现、群众举报和媒体曝光的违法采砂堆砂问题坚决予以查处。对性质恶劣、影响较大、破坏社会稳定的非法采砂、堆砂、经营等活动，要从严处理。认真开展扫黑除恶专项斗争，对涉黑、涉恶、煽动、组织和实施暴力抗法的行为和人员，由公安机关予以打击，构成犯罪的，依法追究刑事责任。对非法采砂适用《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》的，及时移交司法部门依法处理，形成对非法采砂活动的有效震慑。
为了强化执法检查，打击违法行为，宝鸡市将建立“河长+警长”管理模式和行政执法与司法、监察衔接机制，加大采砂堆砂监管力度，切实提升治理成效。严肃监督问责，对工作不力导致进展滞后或造成严重影响的，按照规定追究有关人员的责任。
编辑： 高政超
娱乐5月28日，阿娇钟欣潼上传一张照片，为老公庆生，照片中，夫妻二人甜蜜拥吻，大撒狗粮。”网友被两人真挚友谊感动，纷纷围观并留言。05-29
娱乐在中法文化交流展上，法国圣爱美侬鲁拉德骑士团也进行了一年一度的授勋仪式，张国立等文化界名人在现场被授予骑士团封号。05-29
娱乐此外，兄弟团本次身着的爱心T恤为《奔跑吧》节目衍生产品，而这些衍生品所得收益的一半，也均会捐赠给乡村的留守儿童。05-28
娱乐照片中范冰冰留着短卷发，头发上还有小发夹，俏皮又可爱，哪怕镜头离得再近，冰冰的颜值也是很能打，满分美腻！05-28
娱乐图片中一张椭圆的白纸上分别用不同颜色的纸片拼成了一张人脸，粉丝的眼睛和头发、红色的嘴巴看上去十分滑稽。05-28
娱乐阿娇的力挺惹来网友的支持和羡慕，纷纷围观并留言称：结婚都没有发一条微博，却第一时间力挺涵妃，真的太暖了！”05-28
娱乐于是，丁晟导演率先发公开信询问“霍尔果斯青春光线影业”，2700万的宣发费用和1000万的票补是怎么花的。05-28
娱乐由张柏芝担任总制片人以及主演《如果，爱》将在湖南卫视开播。阔别荧屏十年，重新回归的张柏芝已经变成了一位暖心妈妈。05-28
娱乐叶祖新在社交平台晒出了与毛不易的合影，并称：他说看我戏长大的，我说听他歌变老的。05-25
娱乐６月９日是我国“文化和自然遗产日”。全国非遗曲艺周由文化和旅游部、天津市人民政府共同主办，文化和旅游部非遗司、艺术司和天津市文广局承办。05-25
娱乐自打手机普及以来，关于“低头族”的吐槽不少见，而这一次，张艺谋要用高科技的元素，把这些编排进观念演出《对话·寓言2047》第二季。05-25
娱乐张韶涵称，小时候没有网络，有意见都是当面说，现在网络发达了，不分青红皂白，想骂谁就骂谁，无视自己语言暴力而对他人造成的伤害。05-24