西安一男子开脱审车被查 挣脱交警疯狂逃窜后被抓

现场：西安一男子无照开脱审车被查，挣脱交警疯狂逃窜300米后被抓。
西部网讯（记者 刘望）昨天（5月28日）下午，西安交警新城大队民警在执勤时，接到指挥中心稽查布控系统提示：太华路立交附近有一辆机动车处于脱审状态。执勤民警立即对该车进行检查。然而驾驶员面对民警的询问，不仅不说实话，而且撒腿就跑。
因驾驶脱审车辆，交警新城大队民警对驾驶员陈卫（化名）进行了询问。陈卫并不愿意告诉民警他的身份信息，先是给民警一个“查无此人”的假身份证号码，随后又给了一个别人的身份证号码。由于身份证号码和照片不一致，民警给予陈卫严厉警告。
收到警告后，陈卫称，他的驾驶证之前被暂扣了，但对于暂扣原因却含糊其辞。经民警调查，因多次酒驾，陈卫被吊销了驾驶证。
随后，民警对陈卫进行拍照取证，并准备将其带回交警队进行进一步调查。就在此时，陈卫挣脱民警开始逃窜，最终在300米外的立交下被民警制伏。目前，陈卫因无照驾驶，被处以拘留15日罚款1000元的处罚。
编辑： 刘望
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