省政协积极助力精准扶贫 陕西省各界爱心济困协会成立

省政协主席韩勇为协会会员颁发捐赠证书。

西部网讯（记者 李媛）今天（5月29日）上午，陕西省各界爱心济困协会成立会议暨一届一次会员会议在西安召开。省政协主席韩勇指出，陕西省各界爱心济困协会的成立，是省政协践行习近平新时代中国特色社会主义思想的具体行动，是全省政协系统发挥优势助力精准扶贫、精准脱贫的主动作为和重要举措，是彰显新时代人民政协为人民、政协委员心系群众的具体体现。省政协副主席陈强、祝列克、李晓东、杨冠军和省十一届政协副主席冯月菊出席。

陕西省各界爱心济困协会是以全省各级政协历届委员为主，邀请社会各界爱心人士自愿组成的慈善类非营利性社会组织。在教育扶贫方面，主要资助贫困家庭学生；在健康扶贫方面，主要资助因病致贫、返贫和因残致贫的个人和家庭；在产业扶贫方面，主要资助贫困家庭和贫困地区。

韩勇在讲话中强调，全省各级政协组织要采取多种措施，形成省、市、县三级联动网络，多元化、多渠道、多形式募集资金，增强广大群众的慈善意识，汇聚全省政协系统资源，不断壮大协会实力；要积极开拓创新，科学谋划扶贫工作，突出救助重点，树立品牌意识，让扶贫济困取得实实在在的效果，努力提升协会影响力；要加强自身建设，正确把握发展方向，建立规章制度，确保公开透明，团结、吸引、鼓舞更多有志于扶贫济困事业的组织、企业和人士加入协会，为奋力谱写新时代陕西追赶超越新篇章作出积极贡献。

孙俊良当选陕西省各界爱心济困协会会长。

编辑： 李媛