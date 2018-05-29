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陕西各级法院将推广电子卷宗随案同步生成和深度应用

时间：2018-05-29 17:06:27  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李媛

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陕西各级法院将推广电子卷宗随案同步生成和深度应用

记者从陕西省高级人民法院获悉，5月29日上午，全省电子卷宗随案同步生成和深度应用试点工作协调会在咸阳市中级人民法院举行。试点工作结束后，电子卷宗随案同步生成和深度应用将在全省法院进行推广。

西部网讯（记者 李媛）记者从陕西省高级人民法院获悉，5月29日上午，全省电子卷宗随案同步生成和深度应用试点工作协调会在咸阳市中级人民法院举行。试点工作结束后，电子卷宗随案同步生成和深度应用将在全省法院进行推广。

推行电子卷宗随案同步生成，将达到信息化建设服务法官办案、服务法院审判管理的目的，系统实现法官全流程网上阅卷，并提供文书辅助生成、数据回填、类案推送等智能化服务，提高法官办案效率，真正为法官减负。

据了解，近年来，咸阳中院和秦都区法院信息化建设工作开展良好，是陕西高院确定的电子卷宗随案同步生成和深度应用试点法院。试点工作结束后，电子卷宗随案同步生成和深度应用将在全省法院进行推广。咸阳中院和秦都法院相关负责人表示，将扎实落实试点工作，实现文档电子化和电子卷宗随案同步生成，形成可复制、推广和选择的基本模式，实现全辖区法院全面完成本项工作。

编辑： 李媛

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