陕西各级法院将推广电子卷宗随案同步生成和深度应用

西部网讯（记者 李媛）记者从陕西省高级人民法院获悉，5月29日上午，全省电子卷宗随案同步生成和深度应用试点工作协调会在咸阳市中级人民法院举行。试点工作结束后，电子卷宗随案同步生成和深度应用将在全省法院进行推广。
推行电子卷宗随案同步生成，将达到信息化建设服务法官办案、服务法院审判管理的目的，系统实现法官全流程网上阅卷，并提供文书辅助生成、数据回填、类案推送等智能化服务，提高法官办案效率，真正为法官减负。
据了解，近年来，咸阳中院和秦都区法院信息化建设工作开展良好，是陕西高院确定的电子卷宗随案同步生成和深度应用试点法院。试点工作结束后，电子卷宗随案同步生成和深度应用将在全省法院进行推广。咸阳中院和秦都法院相关负责人表示，将扎实落实试点工作，实现文档电子化和电子卷宗随案同步生成，形成可复制、推广和选择的基本模式，实现全辖区法院全面完成本项工作。
编辑： 李媛
娱乐5月28日，阿娇钟欣潼上传一张照片，为老公庆生，照片中，夫妻二人甜蜜拥吻，大撒狗粮。”网友被两人真挚友谊感动，纷纷围观并留言。05-29
娱乐在中法文化交流展上，法国圣爱美侬鲁拉德骑士团也进行了一年一度的授勋仪式，张国立等文化界名人在现场被授予骑士团封号。05-29
娱乐此外，兄弟团本次身着的爱心T恤为《奔跑吧》节目衍生产品，而这些衍生品所得收益的一半，也均会捐赠给乡村的留守儿童。05-28
娱乐照片中范冰冰留着短卷发，头发上还有小发夹，俏皮又可爱，哪怕镜头离得再近，冰冰的颜值也是很能打，满分美腻！05-28
娱乐图片中一张椭圆的白纸上分别用不同颜色的纸片拼成了一张人脸，粉丝的眼睛和头发、红色的嘴巴看上去十分滑稽。05-28
娱乐阿娇的力挺惹来网友的支持和羡慕，纷纷围观并留言称：结婚都没有发一条微博，却第一时间力挺涵妃，真的太暖了！”05-28
娱乐于是，丁晟导演率先发公开信询问“霍尔果斯青春光线影业”，2700万的宣发费用和1000万的票补是怎么花的。05-28
娱乐由张柏芝担任总制片人以及主演《如果，爱》将在湖南卫视开播。阔别荧屏十年，重新回归的张柏芝已经变成了一位暖心妈妈。05-28
娱乐叶祖新在社交平台晒出了与毛不易的合影，并称：他说看我戏长大的，我说听他歌变老的。05-25
娱乐６月９日是我国“文化和自然遗产日”。全国非遗曲艺周由文化和旅游部、天津市人民政府共同主办，文化和旅游部非遗司、艺术司和天津市文广局承办。05-25
娱乐自打手机普及以来，关于“低头族”的吐槽不少见，而这一次，张艺谋要用高科技的元素，把这些编排进观念演出《对话·寓言2047》第二季。05-25
娱乐张韶涵称，小时候没有网络，有意见都是当面说，现在网络发达了，不分青红皂白，想骂谁就骂谁，无视自己语言暴力而对他人造成的伤害。05-24