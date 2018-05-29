中国旅游演艺国家标准培训基地在西安华清宫成立。
西部网讯（记者 贺桐） 今天（5月29日）上午，中国旅游演艺国家标准培训基地成立大会及揭牌仪式在西安华清宫举行，旅游演艺行业整体标准化水平和服务品质，今后将进一步得到提升。
记者了解到，此次活动的主题是“匠心标准营造优质文旅”，“中国旅游演艺国家标准培训基地”揭牌后，来自国家标准化委员会、全国休闲标准化技术委员会、陕西省旅游发展委员会、陕西省质量技术监督局、中国旅游景区协会以及来自全国演艺单位的200多名嘉宾，现场观摩舞剧《长恨歌》、实景影画《12•12》西安事变的标准化建设，以及华清文创服务中心文化产业开发等。
据介绍，自2009年引入标准化以来，华清宫的旅游标准化一直都推动着企业的发展和行业的进步，从《长恨歌》最开始的900万营收，到如今的一亿多营收，数字飙升的背后，是标准化推动下的高质量发展。中国旅游演艺国家标准培训基地落户华清宫，华清宫将积极响应国家标准化战略号召，发挥标准技术引领作用，更好地宣传、推广实景演艺系列国家标准，提升实景演艺行业整体标准化水平和服务品质，将华清宫乃至陕西旅游事业推向高质量发展的新境界。
编辑： 贺桐
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