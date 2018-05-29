陕西将明确城管执法细则 执法须向当事人“亮证”

西部网讯（记者 秦振）“城市管理综合执法人员执法应当向当事人出示《陕西省行政执法证》、执法全过程有记录可回溯、协管人员不得具体执法……“5月29日上午，《陕西省城市管理综合执法条例（草案）》（以下简称《条例（草案）》）提请陕西省十三届人大常委会第三次会议初次审议，陕西省住建厅厅长韩一兵就该《条例（草案）》进行说明。

城管执法要向当事人“亮证” 不得采取非法手段

“《条例（草案）》就城市管理综合执法主管部门的执法信息公开，执法人员从事执法活动仪容仪表、语言行为规范和执法资格等作了规定。” 韩一兵说到。

《条例（草案）》要求，城市管理综合执法人员从事执法活动，应当着统一制式服装，配带统一标志标识，做到仪容严整、举止端庄、语言文明、行为规范。

城市管理综合执法人员应当具有法律法规规定的执法资格。城市管理综合执法人员从事执法活动时，应当向当事人出示《陕西省行政执法证》。

对于行政人员态度粗暴的问题，《条例（草案）》要求，城市管理综合执法人员调查取证时，应当符合法定程序，不得以利诱、欺诈、胁迫、暴力等非法手段收集证据，不得伪造、隐匿证据。

协管人员不得具体执法 人数不得超过在编人员

对近年来在城市管理中社会关注度较高的协管人员的身份问题，韩一兵说，《条例（草案）》对地方政府在协管人员的招录使用、从事执法辅助事务以及超越辅助事务所产生的法律责任等作了规定。

《条例（草案）》明确，城市管理综合执法主管部门可以根据实际工作需要，采取招用或者劳务派遣等形式适当配置城市管理执法协管人员，并建立健全协管人员招聘、管理、奖惩、退出等制度。协管人员数量不得超过在编执法人员，并应当随执法体制改革逐步减少。

“城市管理综合执法协管人员不得从事具体行政执法工作。协管人员经培训后，可以配合执法人员从事宣传教育、巡査检查、信息收集、违法行为劝阻等辅助性事务。”韩一兵表示。

执法全过程有记录可回溯 罚没收入不得作为经费来源

《条例（草案）》要求，城市管理综合执法应当实行全过程记录制度。执法记录以文字记录为主，逐步实行电子设备录制记录，行政执法记录应当形成记录档案。

记者了解到，现场检查、随机抽查、调查取证、证据保全、听证、行政强制、执法文书送达等容易引起争议的行政执法环节，应当采用电子设备录制。采用文字记录的，应当符合行政执法文书规定；采用电子设备录制方式记录的，应当完整录制。

同时，《条例（草案）》明确，城市管理综合执法主管部门不得以罚没收入作为经费来源。罚款、没收违法所得或者没收非法财物拍卖的款项，应当依法全额上缴国库。

“县级以上人民政府及其城市管理综合执法主管部门，不得将罚款作为考核指标和依据。”韩一兵说道。

编辑： 李媛