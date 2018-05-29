非遗传承人陈良顺：古老藤编一年卖了4000万

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王宏伟 卫向阳）藤编是用藤条手工编织而成的工艺品，“汉中藤编技艺”属于非遗文化技艺。但和很多非遗技艺“叫好不叫座”的现状不同，在汉中南郑，有一位藤编非物质文化遗产传承人陈良顺，通过挖掘古老的藤编技艺，不仅实现藤编年销售4000多万元，还让这门非遗技艺得到了广泛传承。

近日，南郑黄官藤编工厂里，48件各种休闲藤椅价值近3万元正在装车，准备运往西安一家大型酒店，这位正在装卸藤椅的就是陈良顺，省级非物质文化遗产汉中藤编技艺传承人。这几年，陈良顺的藤编卖得很火，去年夏季，一款售价20元的草编桃心扇，在互联网上卖了十一万把。

陈良顺：“以前这个产业家家户户都会做，关键没有市场，我们通过互联网把这个扇子卖向全国。”

藤编技艺在南郑黄官镇有悠久的历史。藤编产品主要用料是青藤和木竹，青藤在当地秦巴山区就有丰富的资源，质地坚韧、身条极长的藤本植物，其外皮手感平滑，弹性极佳。

南郑区黄官镇水井村村民李益全：“选皮是青的，这种是最好的了，这种出来编织靠背最好，最细，一天采100多斤藤子。”

采回来的藤条经过高温蒸煮、漂洗、晾晒等工序，就可以制作藤编产品了。一件藤制品要经历制作藤编骨架、造型编织、打磨、上漆四大流程。常用的编织法有编辫、平编、绞编、串接、串连、缠扣、盘结编花等。从六、七岁时开始，陈良顺就是跟着父母学藤编，说起藤椅，陈良顺充满了感情。

陈良顺：“一把椅子本身都有弹性韧性，人时间坐长了以后，这把椅子根据人身体重量、高度，自然达到一个舒适度，所以这就是一把老藤椅的奥妙之处。”

上世纪九十年代，汉中做藤编的人多了起来，市场上藤编椅子数量增多，竞争加大。为了寻求销路，陈良顺从陕南一直跑到关中各个商场门店推销自家的藤椅。

陈良顺：“当时95年的时候，宝鸡、西安、咸阳、渭南我们都有经销商，我们就把附近的老百姓请到家里来，就是家庭式的作坊，当时有20多个人，周边村里还有几十号人，就慢慢形成了产业。”

虽然有了销售的市场，但由于市场上藤编椅子质量和工艺鱼龙混杂，加上陈良顺作坊式的藤编家具产品单一，不断被别的家具挤压，各地经销商也纷纷撤柜，逐渐失去了市场。

陈良顺：“我们没有竞争优势了，因为你品牌啥都没有，打个比方，装修公司或者酒店宾馆你跟人家订货，咱们什么牌子也没有，什么资质也没有，都没法进行了。”

为了能够在市场上生存下去，2007年9月，陈良顺组建了有限公司，打出了“良顺藤编”的品牌，对藤椅的骨架到编织、打磨、上漆等工艺进行规范，他还从外地专门请来技师做产品设计造型。慢慢的，陈良顺的藤编产品丰富起来，有家具、装饰、旅游品、棕制品等系列。而随着“汉中藤编技艺”成功申请列入陕西省非物质文化遗产名录，陈良顺的藤编家具迎来了新的发展机遇。

陈良顺：“我们这个藤编是传统手工艺，比方你在某个地方看到你喜欢的东西拍个照，拿回来，我们工人就会给你编出来。你说你为什么能编出来？他也说不出来，但是他就会编。”

2007年，为了带动更多的人通过藤编增收致富，陈良顺成立了黄官藤编专业合作社，采用“公司＋合作社＋基地+农户”的发展模式，建立了青藤种植基地，由合作社统一提供椅架和藤条，农户在家就可以完成编织，之后由合作社统一收购。目前加入合作社的农户1200多户，这种模式还带动周边5个村100多户贫困家庭开展订单式生产。

南郑区黄官镇朝阳村村民张少玉：“以前自己到城里卖椅子，你也担心呢，钱都拿不回来，让小偷给弄去了。现在就不焦虑了，做起来了，一个电话合作社就来了。”

水井村村民赵太忠腿部有残疾出门不方便，从小就有一手藤编的好手艺，如今，在陈良顺的带动下，利用空闲时间编织藤椅，多了一份稳定的收入。朝阳村村民李汉强从小就跟父亲学藤编，手艺精湛。前些年一直在外地打工，去年，看到不少人跟着陈良顺的藤编合作社赚了钱，就从外地回来，拾起了原来的手艺，加入藤编合作社。

南郑区黄官镇朝阳村村民李汉强：“在家里面一边经管学生，一边做这个，后来过春节的时候，工资又给我往上浮动了一下，一个月相当于4500块钱，和我出门打工就差不多了。”

打仗亲兄弟，上阵父子兵。为了更好适应市场需求，做大藤编产业。去年，陈良顺即将大学毕业的儿子陈凌凯又在汉中注册了一家电子商务公司。在淘宝、京东等线上平台运营自家的藤编系列产品。

陈良顺的儿子陈凌凯：“这个肯定也是比较喜欢，毕竟从小在这个环境中，而且有时候也在考虑和现代家具相结合的东西，比如看见别人用竹编编一个东西，我就在考虑如果用藤编做看效果好不好。”

面对庞大的互联网市场，为了避免藤编产品不被其它网店模仿，引发价格无序竞争，陈良顺还向国家知识产权局申请外观设计专利的办法，来保证他们的产品在网上有序销售。

黄官藤编专业合作社负责人刘正兵：“如果你私下去收购，我们发现了这种情况，你在网上也卖这种产品，我们就在网上相关的淘宝平台或者你所在的销售平台我们可以投诉你，平台就会出面根据我们自己的知识产权做相应的措施，让你下掉产品。”

目前，陈良顺申请的藤编产品外观设计专利十多件，2017年，陈良顺的藤编系列产品有一百五六十个品种，销量达到了4000多万元，也使得古老的藤编技艺得到了发扬光大。

陈良顺：“我跟藤椅有深厚的感情，加上跟周边的老百姓也有深厚的感情，所以发誓，一定要把藤编发扬光大，给老百姓带来巨大的财富，就是我最大的快乐。”

编辑： 辛超