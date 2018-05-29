联想创始人柳传志回母校演讲 鼓励学子做"奔日子的人"

柳传志回母校演讲，分享创业经历和人生感悟。
西部网讯（记者 彭芬） “我想人可以基本分两类：一类是属于‘过日子的人’，那就是把生活能够过得更舒适一些，家里能够更安稳一些作为生活目标，这是人之常情，挺好。另外一种就是‘奔日子的人’，就是老有追求，老想做事，达到一个目标以后又奔一个新的目标去。”5月28日下午，西安电子科技大学61级校友、西电创新创业学院名誉院长、联想集团创始人柳传志回到母校，为在校师生作了一场题为《“奔日子的人”——我的切身体会》的报告会，分享创业经历和人生感悟。
“‘奔日子的人’比‘过日子的人’更辛苦，有更多的风险。但是这个社会还是需要有更多的‘奔日子的人’。”如何找到“奔日子”的努力方向？柳传志谈到了三个关键要素：有追求，经得起挫折、坚韧不拔，以及很强的学习能力。
结合创业经历，柳传志分享了自己事业追求的不同阶段。1984年，柳传志从中科院计算所的一间小平房创业起家，仅有20万元经费和11名科技人员，最初的想法是“体现人生价值”。从“做自有品牌的电脑”到“争取中国市场第一的位置”，再到“做全球PC市场的领头羊”，联想一步一步实现了自己的追求，又在向新的愿景挺进：“以产业报国为己任，致力于成为一家值得信赖并受人尊重，在多个行业拥有领先企业，在世界范围内具有影响力的国际化投资控股公司”。
柳传志说，联想集团在发展过程中，也曾遇到各种各样的困难。在联想宣布收购IBM全球PC业务时，也曾面临品牌是否被承认、员工流失及文化磨合的风险，最后通过建班子、定战略、带队伍，实现了连续17个季度在全球主要PC厂商中保持最快增长。“遇到挫折以后，要能抗得住挫折，拿得出办法。”
在柳传志看来，学习能力的提高能够把聪明变为智慧。他说，提高学习能力第一是要跟书本学；第二要在实践中跟同行去学习；第三是要复盘，从自己的实践中去提高自己。
“我们真的是很幸运，因为70多岁的我们和20多岁的你们，处在一个中国历史上空前难得的机遇期。年轻的学弟学妹，真的是大有作为。”柳传志鼓励西电学子明确自己的追求，抗住成长道路上的挫折，不断提高学习能力，做“奔日子的人”。
编辑： 王瑜
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