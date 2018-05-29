临潼一贫困村最后一公里行路难 预计6月初开工修路

5月28日，15条网友留言有回复。
西部网讯 临潼张南帮村最后一公里行路难、汉城路十字以西道路车辆违停、泾环西路至渭华路路灯不亮……5月28日, 临潼区政府办公室、莲湖区人民政府办公室、经开区网信办等10个党政相关单位回复了15条西部网网友留言。
临潼张南帮村最后一公里行路难
预计项目6月初开工
2018年4月26日，网友“匿名”反映，临潼张南帮村是临潼区最偏僻的一个重点贫困村，2017年村领导告诉群众说是修路计划已经上报批准了，列入2018年脱贫修路，但是时至今日群众还是看不到修路的迹象，请上级领导在百忙之中督促有关部门尽快修路。
临潼区政府办公室回复：经核查，该任务于2017年已列入我街道扶贫项目库，并已上报区扶贫办。2018年3月22日，通过《关于下达2018年区级财政预算专项扶贫资金项目计划的通知》（临扶办发[2018]11号）文件通知已予以批复。
根据区扶贫办关于项目实施的要求，需通过工程设计、预算、招标等程序后，才能予以实施开工。2018年5月23日，该项目已完成招标程序，预计于6月初，项目开工实施。
汉城路十字以西道路车辆违停
交警拖移违停车辆
2018年5月10日，网友“农村人”反映，莲湖区团结西路与汉城路十字以西至贺家村，1公里长的道路及两侧人行道被违章停放车辆占据，致使市民及校车每天高峰时段艰难通行，请相关部门处理，还路于百姓。
莲湖区人民政府办公室回复：经调查，网民所反映的道路为团结西路，存在机动车违法停车、占压人行道等情况。
针对网民所反映的问题，我区枣园街办会同交警莲湖大队对道路进行了集中执法，共张贴罚单21份，拖移违停车辆9辆，现场劝离16辆。同时，枣园街办对沿街商户逐一进行了宣传教育，要求认真落实门前三包，维护良好门前秩序。
泾环西路至渭华路路灯不亮
路灯已恢复照明
2018年5月4日，网友“云部落”反映，西安市泾环西路镜湖居门前至渭华路，2017年上半年就已经安装路灯柱，至今路灯未开启使用，对周边居民晚上出行带来很大的安全隐患，请相关部门协商处理。
经开区网信办回复：经泾渭建设办核实，网友反映的问题系因该路段路灯电缆被不发分子盗割所致。目前，该路段照明电缆已敷设到位，沿线路灯恢复照明。
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编辑： 辛超
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