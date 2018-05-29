五十四中新教学楼为啥至今未建成? 西安12345:预计7月交付

西部网讯 西安第五十四中学新教学楼为啥至今未建成、西安米旗食品有限公司未给员工办理社保、延兴门地铁站B口建设加油站存安全隐患……5月29日，西安市12345市民热线管理办公室公布12345热线平台上周（5月21日-27日）运行情况，市民反映的诸多问题得到解决。
市民反映：曲江新区雁引路6号西安市第五十四中学新教学楼至今未建成，希望加快施工进度，确保9月1日学生正常入学。
曲江新区管委会回复：西安市第五十四中学已于2017年8月份启动施工，目前项目教学楼主体结构、二次结构、屋面工程均已完成施工，已要求施工单位加快施工进度，预计于7月底建成交付。
市民反映：未央区西安米旗食品有限公司未给员工办理社保，员工要求公司尽快补缴社保或赔偿相关费用。
经开区管委会回复：立即督促米旗公司为员工办理社保补缴手续，制定社保历史遗留问题解决方案，并要求本月底前召开员工大会，说明相关情况。
市民反映：碑林区延兴门地铁站B口与居民住宅楼之间正在建设加油站，此处人口密集，建设加油站可能存在安全隐患。
碑林区政府回复：事发后太乙路街办立即联合碑林区执法中队赶赴现场核查情况，并责令加油站暂停施工15日，后续将对相关建设手续进行进一步核实。
5月21日00:00-5月27日24:00。西安12345热线平台共产生工单24809件，其中话务员直接答复群众12466件，占工单总量的50%，转派承办单位办理12343件，占工单总量的50%。
编辑： 辛超
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