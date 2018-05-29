因琐事与人发生口角 铜川“暴躁哥”持斧砍门被拘留

因琐事与人口角，“暴躁哥”持斧砍门滋事被拘留。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心） 人常说，大事化小，小事化了，可是在铜川却有一位“暴躁哥”，把本来一件小小的琐事“闹大了”。原来，这位男子在倒车时撞到了一小饭店门口装煤的袋子，便和饭店老板理论，双方从口角争执升级为对骂推搡，甚至动起了刀斧。最终以该男子被公安机关拘留收场。
近日，铜川市公安局王家河派出所接到110报警电话指派，称辖区有人手持斧头寻衅滋事，民警迅速赶往事发现场。
铜川市公安局王家河派出所民警崔世强：“到现场以后该男子已经逃逸，不知去向，到现场经过勘察，发现卷帘门疑似用刀斧工具砍了约十余刀，有的地方已经被砍穿。随后，民警调查了周围的监控视频。”
因琐事与人口角，“暴躁哥”持斧砍门滋事被拘留。
从民警提供的监控视频中可以看到，事发当天，一辆停在道沿上的白色轿车在倒车时，车辆右后侧撞到了饭店门口的一个煤袋。随后，穿着白衣的驾驶员下车和饭店老板理论，双方一言不合便开始对骂，甚至有了肢体冲突，饭店老板情急之下竟拿着菜刀冲了出来，后来在众人的劝说下，双方散去。本以为没事了，但接下来的事让大伙都感到意外。
崔世强：“该男子在门口一直辱骂，想冲进饭店，但是被周围的过路群众阻拦下来了，之后该男子从隔壁饭店拿了一把菜刀过来，被饭店老板夺下来了，该男子气愤很，之后驾车离去了。过了约十余分钟左右，他又驾驶一辆黑色的汽车返回，下车以后直接抡了一把斧头，在卷帘门上开始砸，当时饭店老板可能害怕，提前就把饭店关了，卷帘门拉下来了，砸了以后该男子就驾车离去了。”
因琐事与人口角，“暴躁哥”持斧砍门滋事被拘留。
在调查过程中，民警发现该男子是饭店旁一个旅店住宿的客人，随即确定违法行为人的姓名及联系方式。
崔世强：“通过在老家走访，该男子长期不在村里住，之后我们又通过了一系列的侦查走访了解到了他开一个个体店，并且找到了他的联系方式。之后我们侦查民警通过购买产品的方式，打电话联系他约他，到案以后该男子态度十分嚣张，虽然承认有此事，但是认为一直是对方的过错。”
随后，民警通过大量的走访调查，监控视频及周围群众的佐证，最终以寻衅滋事对该男子处以15日的拘留处罚。
编辑： 王瑜
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