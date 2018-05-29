24小时查获三车近百吨过境危废品。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 刘伟锋） 废旧铅蓄电池和废机油都属于危险废品，按照国家相关规定，从事危险废品的收集、运输、贮存、处置的经营活动，必须领取危废物经营许可证，禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危废物品的收集、运输、贮存、处置经营活动。然而，5月28日，宁强县环保局和宁强县公安局在联合执法检查中，在24小时之内就查处了三车近百吨的危险废品。

5月28日早上五点多，宁强县黄坝译省际治安交通检查站的执法人员，在对过往车辆例行检查中，一辆满载油品的罐车引起了执法人员的注意。

宁强县公安局交警大队黄坝译中队队长狄萌：“这个驾驶员对我们陈述，他拉的货物是废机油，我们让驾驶员出示危险货物转运联单，驾驶员出示不了，我们初步确定这辆车涉嫌（非法）运输危险废物。”

经公安和环保执法人员调查，这辆车牌号为豫CM3632的罐车拉有废机油30余吨，准备从南充运到银川。由于没有危险废物运输许可证，驾驶员本想从晚上偷偷运输，没想到被执法人员查了个现行。而就在这辆车被查的前一晚，这个检查站刚刚查获了另一辆拉有29余吨废机油的罐车，同样司机也拿不出危险物品运输许可证。

与此同时，5月28日凌晨两点多，在宁强高家坪公安检查站，执法人员发现一辆载有32吨废旧电池的货车，司机同样拿不出任何手续。

汉中市危险废物监督管理办公室主任卢毅：“他这一车量非常大全是电池，而且这个电池里面都是有酸液，有的地方已经渗漏下去了，甚至有的铅蓄电池它的这个口全部都是打开的，这个车辆没有防渗的措施，不符合运输危险废物，如果一旦发生翻车或者是泄露以后会对周边环境造成污染。”

经进一步检查，这车废旧电瓶准备是从四川绵阳运到湖北，然而，驾驶员既没有从事危险化学品道路运输的资质，也未取得危险化学品道路运输从业资格证，他之所以拉这车废旧电池，就是想挣点运费。

宁强县环保局局长郑永军：“按照我们危险废物转移有严格规定的，特别是跨省转移要有相关的手续才能转移，但这三辆车都没有转移手续，属于违法转运。他的车辆运输条件很简陋，一旦造成交通事故泄露以后，将对环境造成很大的危害。”

目前，这三辆车因涉嫌非法运输危废物品，已经被汉中市环保局和宁强县公安局暂扣车辆，驾驶员正在宁强县环保局接受进一步的调查处理。