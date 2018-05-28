安康公安启动“四大三抓”治安清查 已累计出动警力1732人次

西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 周瑞儒）记者从安康市公安局获悉，为解决当前社会治安突出问题、提升社会治安管控能力、维护社会稳定，5月27日晚，安康市公安局组织汉滨、高新、恒口分局在安康中心城区开展深入推进“四大三抓”活动，针对市区治安进行集中清查统一整治。

据介绍，5月27日，安康市副市长、市公安局党委书记、局长杨尚伟在汉滨分局调研时提出全市公安机要切实采取过硬措施，全力维护近期和中国安康汉江龙舟节期间中心城区及全市社会治安稳定。按照要求，市局迅速启动“四大三抓”活动。

其中，汉滨分局召开专题会议安排部署，明确工作措施，签订责任书，明确辖区派出所工作责任，集中开展治安大排查大检查大整治大防控，消除安全隐患，震慑违法犯罪，提群众安全感。高新分局以整治促规范，以打击促效果，明确人员分工和清查整治重点，实现三见警，保持高压态势，强力开展清查整治行动。恒口分局明确重点整治区域，精心组织实施，切实加大行业场所摸排和混乱地区整治力度，确保辖区社会治安稳定。

期间，安康市公安局成立专项督导组，治安支队支队长李宏团带领治安支队治安大队负责人，汉滨分局分管局领导、治安大队负责人先后到分局执法办案中心、滨江大道与大桥路执勤点、新城派出所等督导检查，推动集中统一清查行动深入开展。

在集中清查整治统一行动中，汉滨、高新、恒口分局领导深入一线，靠前指挥，治安、巡警、特警等警种部门及各派出所深入辖区开展各类矛盾纠纷大排查大化解，落实重点人员管控。对火车站、汽车站、交通要道、城中村等重点区域，以及出租屋、旅馆、歌舞娱乐、洗浴、发廊等治安复杂行业场所进行地毯式安全隐患排查，严厉打击整治“黄赌毒”违法犯罪，对摸排线索开展专案经营。全面强化城区主要街道、广场、车站、重点目标区域和部位巡逻密度和巡逻频次，坚持屯警街面开展武装缉查，启动公安检查站查控，切实加强社会面巡逻防控，严查酒后驾驶、超速行驶、疲劳驾驶、农用车非法载人等道路交通违法行为，集中整治社会治安突出问题，最大限度挤压违法犯罪活动空间，全力维护了社会治安秩序稳定。

截止目前，全市共出动警力1732人次、车辆516辆次，排查化解矛盾纠纷79起，检查行业场所321家，整改安全隐患135处，下发隐患整改通知书75份，破获刑事案件18起，刑事拘留21人，查处治安案件46起、行政拘留34人、治安处罚28人，收缴被盗摩托车5辆，查处酒驾24起、无证驾驶29起，收缴管制刀具4把，查处其他交通违法行为123起，安康中心城区集中清查整治行动取得初步成效。

编辑： 刘璞华