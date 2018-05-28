宝鸡市持续优化营商环境 公布投诉举报电话

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）为深入推进“营商环境提升年”工作，扎实开展“10+3”行动，及时受理群众和企业有关营商环境的各类投诉和举报，近日，宝鸡市开通12345和3212558热线电话，受理各类优化提升营商环境投诉举报。
记者了解到，为深入推进“营商环境提升年”工作，宝鸡市优化提升营商环境工作领导小组下成立了八个办公室和四个工作组。在企业开办和注销、施工许可证办理、水电气暖接入、不动产登记办理、信贷、纳税、跨境贸易和投资便利化、降成本等方面给企业做好服务。
为切实解决企业最关心、最现实、最紧迫的营商环境问题，宝鸡市政府决定在开展专项督查期间，开通12345和3212558热线电话受理优化提升营商环境投诉举报。主要包括：企业开办和注销、施工许可证办理、水电气暖接入、不动产登记办理、信贷、纳税、跨境贸易和投资便利化、降成本等方面，投诉时间为工作日8时30分至12时，13时30分至17时30分。
近日，宝鸡市优化提升营商环境工作专项督查组将赴各县市区开展实地督查，欢迎社会各界和广大群众积极提供相关问题线索。
编辑： 刘璞华
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