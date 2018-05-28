宝鸡天然气调价幅度将低于每立方米0.23元 8月底前公布

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）5月25日，国家发改委公布了关于理顺居民用气门站价格的通知，决定从6月10日起，居民、非居民用气价格机制和基准价格水平将统一。这几天，宝鸡市市区天然气售气网点出现排队购买天然气现象。

5月28日，西部网、陕西头条记者从宝鸡市物价局了解到，本次宝鸡市调价幅度将低于每立方米0.23元，调价方案将在8月底前公布实施。目前，宝鸡市天然气供应正常，敞开销售，市物价局提醒居民理性购气。

宝鸡天然气调价幅度将低于0.23/m³

8月底前公布实施

西部网记者从宝鸡市物价局了解到，本次国家关于理顺居民用气门站价格方案主要精神，是将居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理，价格水平按非居民用气基准门站价格水平安排，实现居民用气与非居民用气价格有效衔接。我国天然气价格实行分级管理，门站价格由国家管理，门站以下销售价格由地方管理。

此次国家把居民用气门站价格理顺后，终端销售价格将由各地政府综合考虑居民承受能力、燃气企业经营状况和当地财政状况等因素，自主决策具体调整幅度、调整时间等。

关于调价时间，待国家规定居民用气门站价格理顺后，宝鸡市将按照省上的具体部署安排，在对燃气企业供气成本监审的基础上，综合考虑门站价格调整、居民承受能力、燃气企业经营状况等因素，提出调价方案，履行成本监审、政府审定等相关程序后，将在8月底前公布实施。

关于调价幅度，国家这次公布的陕西省天然气基准门站价格为每立方米1.23元，比现行居民用气实际门站价格上涨0.23元。按照国家要求，省上和宝鸡市将从严核定管输和配气价格，压缩中间环节费用，减轻用户终端销售价格负担，可以肯定本次宝鸡市调价幅度将低于每立方米0.23元，即调整后居民家庭年用气量一档最高价格也不会超过每立方米2.21元。以城镇居民每户每月基本生活用气20立方米，本次每立方米不超过0.23元测算，实际每户每月增支低于4.60元。

宝鸡市天然气供应正常

物价局提醒理性购气

宝鸡市物价局提醒，根据我省2016年1月1日起实施的居民用气阶梯气价政策规定，非独立采暖居民用户年用气量在480立方米（含）及以下的执行用气价格每立方米1.98元执行；年用气量在480立方米-660立方米（含）之间的执行用气价格每立方米2.38元；年用（购）气量在660立方米以上的执行用气价格2.97元。如果一年内购气量超过480立方米，执行的价格将高于本次调价后价格。

记者了解到，针对宝鸡市市区天然气售气网点出现排队购买天然气的现象，宝鸡中燃公司采取加开售气窗口、增加售气人员、排队发号、延长营业时间、安排专人向群众宣传解释现行居民用户阶梯气价政策、介绍宝鸡市区售气网点分布和购气注意事项、维持购气秩序等措施积极应对。

目前，宝鸡市天然气供应正常，敞开销售。宝鸡市物价局将密切关注天然气销售市场情况，完善应急措施，加强价格监测分析预警，强化价格监督检查，确保宝鸡市天然气价格调整方案平稳实施。同时提醒居民理性购气，切莫盲目抢购。

编辑： 刘璞华