西安多个路面亮起礼让行人"小黄灯" 今年将建50处

金石博朗(太白南路)小区门口的闪光斑马线。

西部网讯（记者 刘望）5月28日傍晚，西安太白南路与电子三路交叉口附近的居民发现了一件新奇事儿，小区门前的人行横道开始闪闪发光，许多人拿出手机拍了视频发朋友圈。原来，这些闪闪发光的小黄灯是西安交警建设的机动车礼让行人智能提示系统，去年就已经出现在了西安街头。

去年6月，西安交警在环城南路西北大学门前安装设置了一套机动车礼让行人智能提示系统，作为当时国内首个采用黑科技提高斑马线安全性的案例，引来了广大市民的高度关注，国内其他城市纷纷效仿。

路面每条人行横道线前端都埋有一个发光灯体，也就是市民口中的“小黄灯”。有行人步入人行横道时，热感摄像头会启动地面的黄色灯体进行闪烁，使人行横道线更醒目。同时人行横道前30米处的自发光“注意行人”标志会提示过往车辆需要提前减速，礼让行人。

经过一年来的检验，表明该系统在高温、高寒等极端恶劣天气下稳定性、可靠性较强，能够适用于交通管理工作。西安交警今年计划在人流量适中、车流量较大的路段人行横道上建设50处小黄灯，目前已经完成18处建设工作，点亮10处，剩余点位建设工作正在加快推进。

据了解，去年6月份以来，其他城市效仿西安陆续开展了小黄灯建设，其外观与西安市的有所差异，但工作原理基本相同。西安不仅成为小黄灯首个试点城市，也成为首个大规模应用城市。

截至5月底，西安已建设完成并点亮的10处斑马线:

1、金石博朗(太白南路)

2、广电小区(太白南路)

3、一中北路(环城西路)

4、陕建苑大厦(广济街)

5、中航西控(大庆路)

6、兴庆公园北门(柿园路)

7、兴庆公园东门(兴庆路)

8、省政府西侧(东新街)

9、省委(雁塔北路)

10、人人乐北关店(北关正街)

截至5月底，西安已建设完成但尚未点亮的8处斑马线:

1、西安冶金医院(西影路)

2、支队小区(太白南路)

3、西安第五十三中学(白沙路)

4、中国兵器工业集团(公园北路)

5、欣景苑小区(科技二路)

6、中国船舶集团公司(东仪路)

7、省公安厅(凤城二路)

8、城市运动公园(文景路)

今年底前将要建成并点亮的32个预建设点位:

1、龙首村商业街(未央路)

2、凤城九路十字北口(未央路)

3、凤城九路十字东口(未央路)

4、凤城九路十字西口(未央路)

5、市委门口(凤城八路)

6、市政协门口(凤城八路)

7、城市运动广场(未央路)

8、市政府南门(凤城八路)

9、凤城八路转盘东口

10、凤城八路转盘南口

11、凤城八路转盘北口

12、凤城八路转盘西口

13、新都花园(永新路)

14、阳光北郡(明光路)

15、环南路安东街口(环城南路)

16、残疾人服务中心(环城东路)

17、热力总公司城区供热公司(环城东路)

18、西铁天久开发公司(环城北路)

19、陕西供销储运综合服务公司(环城北路)

20、朱雀大街大学东路口(朱雀大街)

21、开元商城(西关正街)

22、幸福苑小区北门(丰庆路)

23、景寓学府西区(丰庆路)

24、二一二研究所(吉祥路)

25、省政府西侧南口(新城广场转盘西进口)

26、省政府转盘南口东侧

27、省政府转盘南口西侧

28、省政府转盘南口

29、交大附属中学(雁翔路)

30、陕西省第四人民医院(咸宁中路)

31、西安市第八十五中学(翠华路)

32、西大街鼓楼南口西侧

编辑： 刘璞华