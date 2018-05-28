陕西将举行高考外语听力考试模拟演练 5月31日进行
时间：2018-05-28 22:30:25
来源：西部网-陕西新闻网
作者：彭芬
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陕西将举行高考外语听力考试模拟演练 5月31日进行
年全省将进行一次外语科目听力考试高仿真模拟演练。模拟演练时间为5月31日15∶00至17∶00；模拟演练方式为使用外语科目全套试题，包括听力与笔试。
西部网讯（记者 彭芬）记者今天（5月28日）从陕西省招办获悉，今年全省将进行一次外语科目听力考试高仿真模拟演练。模拟演练时间为5月31日15∶00至17∶00，模拟演练方式为使用外语科目全套试题，包括听力与笔试。
据悉，为了达到既让考生提前熟悉考点环境又严防作弊的目的，省招办将考生编排在即将参加高考统考考点的不同考场。
考生必须按照模拟演练准考证上的考点、考场和座位参加模拟演练。 对于拒不参加模拟演练的考生，各县（区）招生办将登记造册留存，因未参加模拟演练而导致正式考试时出现失误，责任由考生自负。
编辑：
刘璞华
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文化第十四届中国（深圳）国际文化产业博览交易会闭幕，陕西代表团荣获深圳文博会组委会颁发的优秀组织奖、优秀展示奖。05-16
文化陕西省委常委、宣传部部长庄长兴表示，加快文化产业创新与发展，要持续深化“一带一路”沿线国家和地区之间的交流合作。05-15
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文化由陕西省委宣传部主办，陕文投集团承办的文化产业与资本创新融合发展分论坛在西安举行。05-12
文化新时代“文学陕军再进军”工作座谈会召开。会议传达学习了有关讲话和会议精神，对推动新时代“文学陕军再进军”作了安排部署。05-08
文化充分发挥公证制度在知识产权保护中的功能和优势，力争成为全国知识产权公证服务示范机构。05-08
三农在“一带一路”倡议框架下，传统农业往来早已发展为以科技、人才、商贸、基础设施等为重点的全方位农业大协作。05-29
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三农逆城镇化将带来城市与农村之间人口和生产要素频繁的双向流动。城市和农村都将获得平等发展的机会，最终实现城乡融合发展。05-29
三农5月26日，北京新发地农副产品批发市场大蒜批发均价为1.65元每斤，比一年前同日的3.4元每斤大跌52.86%。05-29
三农今年的国务院《政府工作报告》指出，过去五年，我国的城镇化率从52.6%提高到58.5%，8000多万农业转移人口成为城镇居民。05-29
三农5月25日，副省长陈国强在西安市高陵区、渭南市大荔县调研农村垃圾减量化无害化处理及改善农村人居环境等工作。05-28
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三农省农业厅召开了小麦品种观摩暨“三夏”工作会议，安排部署了“三夏”期间农业生产具体工作，为夺取夏粮和全年农业丰收打好基础。05-28
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三农咸阳市乾县马连镇种植专业合作社采取租赁形式，吸纳139户贫困户租赁大棚，种植西红柿、香菜、西兰花等蔬菜。05-28
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旅游机场免税店里价格诱人的高端化妆品，今后不坐飞机进出境也能同价购买了。05-29
旅游身穿白大褂、带着口罩、手套、手拿各种修复工具的这群80后文物守护者，被称为“壁画医生”。05-29
旅游截至目前，探源工程在很多方面都取得了重要进展，首先就是以考古资料实证了中华大地5000年文明。05-29
旅游河南郑州市动物园、焦作云台山、三门峡神龙峡景区等16家景区昨日共同宣布，试行儿童票按年龄收费新标准。05-29
旅游西藏山南市加查县境内的达古峡谷风景优美，气候宜人，成为野生猴群栖息地。成为当地独具特色的旅游景点。05-29
旅游5月28日，生活在广州长隆野生动物世界里的大熊猫吃着冰水果降温消暑。当日，广州最高温度达35℃。05-29
旅游5月26日，“最炫越野风•跃动崆峒山”自驾游活动在咸阳乾县服务区启程。本次活动将为期2天……05-28
旅游香港迪士尼乐园与微信支付24日达成企业联盟合作，园内超过280个景点均接入微信支付。05-28
旅游法国《欧洲时报》刊发文章称，卢浮宫2017年以810万参观人次再度成为全球最热门博物馆，北京故宫博物院则排名第2。05-28
旅游5月26日，参赛龙舟在浙江省温州市会昌湖水面上比拼。当日，浙江温州第五届龙舟联赛的一场比赛在会昌湖水上公园龙舟基地举行。05-28
旅游为加强火灾应急能力，乐华城·88度温泉乐园举办了本次“消防常识进万家 平安相伴你我他”夏季消防应急演习。05-25
旅游5月24日，航拍长江南京段南岸一处花海，各种颜色的花卉次第开放，俯瞰宛如镶嵌在地面上的水彩调色盘，五彩缤纷美不胜收。05-25
美食有不少亲留言，问什么是生抽？什么是老抽？各有什么用法？以下就将我的经验分享给大家，希望会对大家有用。05-29
美食很多人虽然会吃鱼，但是对于如何选购一条好鱼却不是很清楚，小编今天就教大家几招关于挑鱼的小技巧。05-29
美食鱼汤中含有一种特殊的脂肪酸，它具有抗炎作用，可以治疗肺呼吸道炎症，预防哮喘发作，对儿童哮喘病最为有效。05-29
美食日本东北大学大久保一良教授发现，黄皮香蕉的抗氧化作用很强，能有效去除人体里的自由基，从而起到美容效果。05-29
美食红枣生吃熟吃大不同，因每100克鲜枣中的维生素C的含量高达243毫克，还富含铁、钾和维生素P。熟吃鲜枣会丢失维.05-29
美食随着年龄的增长，骨髓的造血功能逐渐衰退，红髓细胞在60岁后进一步减少，80岁时仅为成年时的29%，往往导致老。05-29
美食这道披萨里还放了一些青豆，要提交泡发好才能使用，色香味俱全的中式披萨适合在家做，厨房新手也没问题的。05-28
美食酱油是以大豆、小麦等为原料发酵而制成的调味品，但含有一定量的钠，高血压患者、肾病患者忌食。05-28
美食骨头炖汤肯定比纯肉有营养，也更利于吸收。但要想做出色香味俱全的骨头汤，关键是要选对骨头放对配料。05-28
美食豆芽具有清热的功效，有利于肝气疏通、健脾和胃。绿豆芽具有清热解毒、利尿除湿的作用。05-28
美食茄子皮的紫色来源于花青素及其糖苷，带皮吃茄子就会令花青素得以保存。05-28
美食天气说热就热，没有味口，又容易上火，其实一道简单的苦瓜菜就能搞定。形状胖一些、粗一些为好。05-25
健康握力较差、身体素质较差以及运动较少的人，最容易因久坐于屏幕前而增加死亡率和心血管疾病及肿瘤的患病率。05-29
健康很多人注意皮肤的防护，却不知道头皮比脸皮还怕老，这几点头皮最怕的事情千万别做了!05-29
健康补虚药虽有补益作用，可强身健体，但用之不当反而会导致不良后果。使用补虚药还应注意因时因地，分清药物真伪，从而达到安全、有效的用药目的。05-29
健康黑豆种皮萃取物可平均降低约3岁的血管年龄，能够增加可促进血管扩张的NO量。05-29
健康传统中医认为,人有“四根”:即“鼻为苗窍之根,乳为宗气之根,耳为神机之根,脚为精气之根”。护好这“四根”,有助延年益寿,身体康健。05-28
健康随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？05-28
健康“致癌”两个字快速念出来，你会惊奇的发现致癌(zhi ai)是一个宅(zhai)字。致癌=宅，宅就等于致癌!05-28
健康夏季的主要邪气有三个：暑邪、湿邪、寒邪。因为人体要面临多方面邪气的侵袭，增加了防病养生的难度。05-28
健康 25日，中国水产品流通与加工协会会长崔和接受记者采访，对相关误区进行了澄清和释疑。05-27
健康近日，中国消费者协会日前邀请全国玩具标准化委员会秘书处的专家对常见的“危险玩具”造成的伤害进行了分析、梳理。05-27
健康美国食品和药物管理局警告称，市场上销售的被宣称可以保护皮肤的防晒丸，实际上几乎不起任何作用，消费者应提高警惕。05-27
健康补虚药虽有补益作用，可强身健体，但用之不当反而会导致不良后果。05-27
教育在南昌大学举办的2018ASC世界大学生超级计算机竞赛（ASC18）中蝉联总冠军，这是他们第五次在这项赛事中夺冠。05-28
教育今年年初，教育部等四部门联合启动校外培训机构专项治理行动，截至5月23日，全国已摸排校外培训机构128418所，整改培训机构12251所。05-28
教育中国科协副主席、国际宇航科学院院士李洪对外发布由中国科协组织征集遴选的60个重大科学问题和重大工程技术难题。05-28
教育天津师范大学国际教育交流学院“第二课堂”曲艺课上，几位来华留学生正在练习快板传统曲目《说大话》，一边用手打着拍子，一边说着。05-28
教育操场上，彩带当空飞舞，篮球操、拉丁舞、机器人演示热闹非凡；活动室内，小戏迷唱念做打，泥塑、书法、石头画令人赞不绝口……05-28
教育23日，中国人民大学丝路学院揭牌仪式在苏州举行，标志着为响应“一带一路”倡议成立的丝路学院正式落户中国人民大学苏州校区。05-28
教育5月27日，由陕西融鑫投资管理有限公司与陕西智诚合创科技股份有限公司联合主办的易企乐产品发布会暨签约仪式西安举行。05-27
教育5月24日，为了助力成长型企业提高效能、加速成长，联想ThinkPad宣布发布高效能方案。05-25
教育作为西安2018国际创业大会的“重头戏”，备受瞩目的好奇心高峰论坛在5月24日拉开了帷幕。05-25
教育5月22日，“匠心育人 高职榜样——第二届全国主流融媒体湖北特色高职行”大型活动第四站走进湖北科技职业学院。05-25
教育2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是落实“十三五规划”的关键一年，也是改革开放40周年。05-25
教育5月23日，“匠心育人 高职榜样——第二届全国主流融媒体湖北特色高职行”大型活动第五站走进湖北城市建设职业技术学院。05-25
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
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数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
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数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车本田在2012年首次发布飞度电动版，但销售时间不长。今年早些时候，本田公司预先发布了一款专门针对中国市场的新款量产电动车，将于今年年底前上市。05-29
汽车动力方面，博瑞GE插电式混动版将搭载由1.5T发动机、电动机、电池组和7速DCT混动变速箱组合的插电式混动系统。05-29
汽车他们甚至在考虑要把这辆车带到纽博格林北环赛道(位于德国的经典超长赛道)，看能否创下前驱皮卡最快的圈速纪录。05-29
汽车1-4月轩逸与朗逸之间差距为1.15万辆，卡罗拉与轩逸之间仅相差0.2万辆，A级车竞争处于白热化阶段，而去年表现坚挺的英朗已经掉队。05-28
汽车内饰上，大量真皮材质的运用，使得车内的豪华氛围营造得还算不错，双12.3英寸仪表盘和多媒体屏幕的一体式设计显得科技感十足。05-28
汽车标致将暂停308 GTi的生产，改进引擎，以减少该车的排放量。由于严格的排放法规，标致高性能车型部门旗下的标致308 GTi将会有四个月的停产周期。05-23
汽车用作救护车，采用了2.0升双涡轮增压四缸引擎，最大功率190马力，峰值扭矩400牛米，配备四轮驱动系统和八速自动变速器。05-23
汽车马斯克称，升级版Model 3最终版本已敲定，有两款车，包括一款双电机版本，动力和续航都会优化提升。05-22
汽车法国汽车厂商DS将要发布新款旗舰车，这款旗舰车或命名为DS 8，预计于2020年上市。以竞争宝马5系、奥迪A6和奔驰E级轿车。外媒还公布了该车的假想图。05-21
汽车委员会呼吁成员国和汽车企业制定确保安全和明确事故责任的通用规则。力争在国际规则出台之前制定出地区标准，在新一代产业领域掌握主导权。05-21
汽车全新跨界旅行车骏派CX65正式上市，共推出包括手动舒适型、手动智联舒适型、手动豪华型、手动智联豪华型在内的四款车型，售价区间为6.89-7.69万元。05-18
汽车此次被阿斯顿马丁这个英国牌子挖角，是因为该公司订立了“第二个世纪计划”，就是在2025年前至少发布7款新车，因此需要Sühlmann前去助力。05-18