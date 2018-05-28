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陕西将举行高考外语听力考试模拟演练 5月31日进行

时间：2018-05-28 22:30:25  来源：西部网-陕西新闻网  作者：彭芬

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陕西将举行高考外语听力考试模拟演练 5月31日进行

年全省将进行一次外语科目听力考试高仿真模拟演练。模拟演练时间为5月31日15∶00至17∶00；模拟演练方式为使用外语科目全套试题，包括听力与笔试。

西部网讯（记者 彭芬）记者今天（5月28日）从陕西省招办获悉，今年全省将进行一次外语科目听力考试高仿真模拟演练。模拟演练时间为5月31日15∶00至17∶00，模拟演练方式为使用外语科目全套试题，包括听力与笔试。

据悉，为了达到既让考生提前熟悉考点环境又严防作弊的目的，省招办将考生编排在即将参加高考统考考点的不同考场。

考生必须按照模拟演练准考证上的考点、考场和座位参加模拟演练。 对于拒不参加模拟演练的考生，各县（区）招生办将登记造册留存，因未参加模拟演练而导致正式考试时出现失误，责任由考生自负。

编辑： 刘璞华

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