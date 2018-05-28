@找工作的朋友 西安6月有29场招聘会等着你！

西部网讯（记者 鄢山宇） 5月28日，记者从西安市人社局获悉，自6月1日起，西安市人社局将在6月安排29场招聘会，求职者均可免费入场。
另外，西安市职业介绍服务中心、西安市人力资源市场开展常态化就业服务（工作日9:00—17：00）。招聘单位和求职个人前往建工路人力资源市场或大麦市街人力资源市场，市场将免费为用人单位提供招聘登记、招聘会预约、招聘信息发布、求职个人资源库查询与推荐，免费为各类求职者提供求职登记、工作职位匹配与推荐等现场人工或自助式就业服务。
西安市职业介绍服务中心通过中心门户网站和新浪官方认证微博，免费发布中心采集的招聘、求职信息。用人单位和求职者登录中心门户网站、关注官方微博即可在第一时间了解更多就业服务资讯。
西安市人才市场12场招聘会：
招聘会具体安排
地址：西安市南二环西段123号富秦大厦（含光路与南二环交界向西200米路北，老三届对面）。
乘车路线：乘K631、411、216、308、608、游7、 32、218、258、二环环线（人才市场站）下车即到。实际信息请以现场为准，求职个人免费入场。
建工路人力资源市场安排12场招聘会：
招聘会具体安排
地址：西安市建工路28A号西安市人力资源和社会保障大厦一层
联系电话：82284260 82284261
乘车路线：1、乘37、208、227、228、242、308、526、700、702路至东新城市花园站下车，什字向东100米路南即到。乘地铁三号线至延兴门站（沙坡站）C口出，换乘公交208、228、242、308、700、702路至东新城市花园站下车，什字向东100米路南即到。
大麦市街人力资源市场安排5场招聘会：
招聘会具体安排
地址：大麦市街副86号西安市大麦市街人力资源市场
联系电话：87251419 87263359
乘车路线：乘7、43、15、45、201、215、302、407、611、612、23、205、206、222、221、300、K630至桥梓口站下车，什字向北200米即到。
编辑： 王瑜
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