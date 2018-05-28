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榆林市人民检察院依法对米脂“4·27”赵泽伟故意杀人案提起公诉

时间：2018-05-28 20:37:40  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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榆林市人民检察院依法对米脂“4·27”赵泽伟故意杀人案提起公诉

2018年5月28日，榆林市人民检察院依法对被告人赵泽伟故意杀人案向榆林市中级人民法院提起公诉。

西部网讯 2018年5月28日，榆林市人民检察院依法对被告人赵泽伟故意杀人案向榆林市中级人民法院提起公诉。

【相关报道】

​米脂“4·27”伤害案件致9人死亡

4月27日18时10分许，在米脂县第三中学校门外巷道发生一起伤害案件，一名男子持匕首行凶，导致19名学生（14女5男）受伤。死亡学生中7名女生2名男生。

犯罪嫌疑人赵某，男，汉族，1990年1月20日生，户籍米脂县城郊镇赵家山村人。

经查证实，犯罪嫌疑人赵某某当时持匕首，在米脂三中校外距校门150米处由西向东，对放学逆向而行的学生行凶，连续刺伤19名学生。在行凶过程中，被过往群众和闻讯赶来的保安、师生、民警合力制服。

编辑： 王瑜

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