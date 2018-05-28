凤城一路东口天桥拆除进行中 让市民通行更顺畅

凤城一路东口人行天桥

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 马励） 为了配合西安市北二环太华路立交改造，今天（5月28日）上午，西安市政相关部门开始对凤城一路东口天桥进行拆除，预计工期十天。

今天上午，记者在凤城一路看到，市政工人正在对人行天桥上围栏等附属设施进行拆除。现场虽然进行了围挡，但过往群众可以通过在建的地铁四号线地下通道的预留口通过马路，出行基本不受影响。附近住户回忆，这座天桥已经有十多年的历史了。

西安市民：“建的时候，这个天桥对城市的周边环境，过马路呀，都很方便，现在修了地下通道，把这个拆了也可以。”

围挡施工

据西安市政公用局西安环通市政工程项目管理有限公司管迁部负责人郭卫峰介绍，整个工期预计十天，今天先进行的是天桥附属工程拆除。为了最大限度保障城市道路通行，大部分占道施工或大型施工会在夜间完成，计划6月1号前完成主桥和楼梯梁的吊装工程。

郭卫峰：“因为立交区域四个方向整个都有地下通道，这个天桥离通道只有100多米，本身不拆除这个天桥，下面的路也通不了。以后这块路比现在的路要宽，行人和所有的机动车道和非机动车道是独立的慢行系统。”

另据了解，为了城市发展和建设需要，西安市西三环阿房一路天桥也将于近期安排拆除。

编辑： 王瑜