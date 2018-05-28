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汉中汉台毛堰村丧宴致9人呕吐腹泻 初步诊断为急性肠胃炎

时间：2018-05-28 18:58:06  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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汉中汉台毛堰村丧宴致9人呕吐腹泻 初步诊断为急性肠胃炎

今天（5月28日）下午，汉中市汉台区武乡镇党委政府针对汉台区武乡镇毛堰村农村宴席中个别村民出现呕吐、腹泻事件发布情况通报。

西部网讯 今天（5月28日）下午，汉中市汉台区武乡镇党委政府针对汉台区武乡镇毛堰村农村宴席中个别村民出现呕吐、腹泻事件发布情况通报。具体如下：

5月23日，汉台区武乡镇毛堰村村民王某某四兄弟为其母办理后事，邻居及亲朋前来吊唁并参与丧宴，24日陆续有9人产生呕吐、腹泻等不适症状，目前均已转至城区医院治疗，经医院初步诊断为急性肠胃炎。截止28日上午，1人住院(自身患有胰腺炎，医生建议住院)，其余患者生命体征正常，门诊观察。宴席主办者及家属正在主动配合治疗康复等善后事宜。

事件发生后，由汉台区食品安全委员会办公室牵头组织，镇政府配合，区卫计、食药监等部门协同开展核查处置，病员诊治、流行病学调查、食材查验等工作正有序进行。

网传全村中毒事件不实，请大家不信谣、不传谣，避免造成不必要的社会恐慌。

编辑： 钟莹

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