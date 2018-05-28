"猴哥"做客西工大分享纪录片《一带一路 重走玄奘路》的秘密

纪录片《一带一路,重走玄奘路》举行点映会，六小龄童做客西工大分享传统文化魅力。
西部网讯（记者 熊惠玲） 5月28日下午，我国著名表演艺术家六小龄童——章金莱老师携带以其执导的纪录片《一带一路，重走玄奘路》做客西北工业大学，并为全校师生做了题为“六小龄童与《一带一路，重走玄奘路》”的报告，和大家一起分享传统文化的魅力。
报告会伊始，全体师生一同观看了纪录片《一带一路，重走玄奘路》。片中探索并还原了玄奘当年取经的真实路线,途经玄奘的故乡洛阳偃师、玄奘出关的瓜州,探访玄奘督建的大雁塔……为了不忘初心的拍摄理念，六小龄童带领剧组穿越沙漠、寻访玄奘家族后人、到访法门寺为其后人寻访《瑜伽师地论》的经书。
随后，章老师分享了他带领剧组重走玄奘西行之路的拍摄过程和一路见闻。他表示，《西游记》作为中国优秀传统文化作品的典型代表，在国际上有着广泛的影响力，许多人因为玄奘和《西游记》而了解中国，走近中国。“读懂了西游记就读懂了中国”，“也只有中国人才能演好西游记”，这些话语让在场师生深受感动。《西游记》对于数代中国人有着深远的影响，是无数中国人共同的记忆，其中反映的以“玄奘精神”为代表的精神内涵，对于当代中国也有着重要的意义。
针对近些年网络、媒体上出现的对传统文化、优秀作品的山寨、恶搞行为，章老师说，经典的传统文化是不应当用来娱乐和消费的，对于这些国粹我们应当有敬畏之心。最后，他希望同学们要有梦想，享受过程，积极奋进，砥砺前行。正如那九九八十一难，要一步一步地去完成。
报告会上，章金莱老师以敬业的艺术家和中华传统文化积极传播者的身份，与全校师生分享了他的经历与感悟。他说，玄奘法师历经磨难、誓取真经的精神将激励广大师生争做当代“玄奘”，成为中华优秀文化的传播者，成为中国走向世界的排头兵，成为中外交流的坚实桥梁。相信大家在今后定将立足于“一带一路”，不畏艰险，不忘初心，为中华民族的伟大复兴不断奋进！
编辑： 王瑜
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