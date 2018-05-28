"确认过背包" 西安民警一小时让同款包找到"对的人"

两位失主分别找到了自己的背包。
西部网讯（记者 赵昊）“确认过背包，是民警找对了人。”5月26日，原本互不相识的两个人却因为“同款包”有了交集，他们说能找到自己的包这一切都要感谢西安公安地铁分局北苑站民警的帮助。
据悉，5月26日下午，婚礼主持人碰碰在完成工作后背着双肩包到北客站接姐姐，接到后两人坐地铁2号线回家，行至北大街站时，碰碰打开双肩包时顿时懵了，包中物品竟然不是自己的，他发觉自己应该是在通过地铁安检时“错拿包”了，而自己的包里有重要的客户资料。
在姐姐的提醒下他先是报了警，而后返回北客站，试图寻找。此时，正在执勤的公安地铁分局北苑站民警宋鹏和辅警柴嘉琦遇到他们，并带着他查看监控，发现另一名乘客与他背了同款的双肩包，在过安检的时候错拿了包。宋鹏当面打开了眼前的双肩包试图从中找到真正包主人的联系方式，通过包内的社保卡得知包主人是四川绵阳的胡先生，包里还有四千元的现金和几张名片等，但通过名片并未联系到胡先生。
主持人碰碰发文感谢西安民警。
随后，张鹏向地铁分局110指挥中心报告，希望通过信息比对找到对方。半个小时后，地铁分局110指挥中心传来消息，有错拿包的信息，时间和地点都非常契合。
此后，大约一个小时，胡先生出现在了北大街站警务室。原来胡先生坐高铁从四川来西安旅游，过安检时错拿了包，发现拿错时赶忙报了警。胡先生说，因为一个同款包他认识了一位西安的好民警，也认识了西安人碰碰，觉得非常幸运。
而碰碰随后在朋友圈中晒出了自己的经历，并为西安地铁民警认真负责的工作态度和效率点赞。
编辑： 王瑜
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