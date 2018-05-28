又挖啥了丨历经千年间N次地震洗礼，这座神奇汉墓却岁月如新

图文/王朝的废墟

在西安搞建设，挖出古墓实在是太稀松平常的事情了。 可惜绝大多数被历朝历代的盗墓贼光顾过了，就算幸免于难，也会因为各种自然原因导致一片狼藉。所以，这些古墓重见天日时，现场一般都是这样的。

| 上官婉儿墓壁龛最原始状态

| 上官婉儿墓墓室最原始状态

但是在最近，陕西的考古工作者在西安近郊配合某小区建设时（就不说小区名字了省的买房者瘆得慌），发掘了一座神奇的汉代古墓。当然，按这座墓发掘者的说法，墓的级别不高，出土的器物除了一件小铁罐外，其余均为釉陶器，包括仓、罐、壶、盆、鼎、甑、熏炉的器物，基本是汉代丧葬的标配，根本也算不上什么顶级文物。 那么为什么说它神奇呢？

| 那座神奇的汉代古墓内景

从微博上流出的照片来看，这些距今两千多年前的汉代文物，在壁龛内摆放的整整齐齐，就像是昨天才放进去的。而整个壁龛也是干干净净，仿佛岁月还没来得及洗礼这里。

要知道历史上，陕西曾遭受过多次地震洗礼，按照陕西省地震局的说法，自公元前780年以来，全省发生数百次有感地震。1487年-1568年地震活动较高，最大地震是1556年华县8¼级地震，这也是中国历史上震级最大的一次地震。这些频繁的地震，对于陕西的文物也造成了巨大的损害，不论地上还是地下。 比如去年，陕西省考古研究院就公布了西安城南郊一座金代墓葬的发掘成果。虽然没有被盗墓贼关顾，但华县大地震带来的巨大震动还是弄的墓室乱七八糟——墓室南侧墙台上一灯盏掉在地下，北侧的铁灯柄头朝南卧倒在前厅中部，玉壶春瓶口部朝南横卧地上，一个瓷碗斜靠在玉壶春瓶上，两个瓷盅本来是扣置在委角长方盘内，出土时却向南滚到瓷碗内。

| 李居柔墓室内景

但这处汉墓的壁龛里叠放的各类釉陶器，却有如神助般纹丝不动，感觉就像是装了减震设施。显然千年间陕西发生的N场地震，并没有对它产生多大的影响。 这不能不说是一个奇迹。

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编辑： 秦怡