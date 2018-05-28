陕西今春平均气温近60年最高 进入6月还将有4场雨

未来三天陕西天气以多云为主，进入6月后将有4场降水过程。
西部网讯（记者 秦振）“6月份预计陕西将有4次降水过程，主要集中在下旬中后期，期间全省降水将呈现北少南多的情况，气温略高。”今天（5月28日），在陕西省气象局召开的新闻发布会上，省气候中心高级工程师肖科丽说到。
今春陕西平均气温近60年最高 降水偏多
数据显示，春季（3月1日—5月27日）以来陕西平均气温14.5℃，较常年同期偏高1.9℃，为1961年以来同期最高。
其中，陕北大部、渭北10～14℃，关中大部、陕南14～17℃。与常年同期比较，全省大部偏高1～3℃。
“春季我省在气温偏高背景下呈现‘春如四季’的特点，主要是入春后，我省大部气温回升，在3月中旬和4月上旬经历寒潮降温后，又快速增温回暖，降温前后气温骤降骤升，冷暖交替异常明显。”肖科丽说。
另外，今年春季陕西大部降水偏多，区域平均降水量136.4毫米，较历年同期偏多17%，是2000年以来的第四偏多年份。
同时，陕北、渭北累积降水量70～120毫米，关中南部和陕南120～250毫米。与常年同期比较，全省大部偏多2成～1倍。
“3月1日以来共出现8次大范围的降水过程，降水时空分布较为均匀，我省大部没有出现明显的气象干旱。”肖科丽表示。
6月全省将有4场雨 整体气温偏高
面对即将到来的6月，肖科丽表示，陕西整体将呈现降水“北少南多”的情况，将有4次明显的的降水过程，其中下旬的中后期为阴雨多雨时段。
根据预测，预计“三夏”期间全省大部地区平均气温较常年略高，陕北、关中北部20～23℃，关中南部、陕南大部23～26℃，较常年同期偏高1℃左右。
肖科丽表示，6月上旬前期、上旬末至中旬前期、中旬末至下旬初期多晴好天气，气温回升快，较有利于夏粮作物的收获与晾晒。
初步判断，目前这4场雨主要时段为6月6-7日，届时全省小雨；6月9～10日，届时陕北小到中雨；6月16～18日，陕北小雨，关中、陕南小到中雨；6月23～26日，陕北小到中雨，关中、陕南中雨，局地大到暴雨。
“进入6月份夏季风逐渐增强，降水强度增大，6月下旬中期将出现一次明显的连阴雨降水过程，陕南局地有大-暴雨。”肖科丽说到。
编辑： 秦振
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