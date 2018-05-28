中考高考期间 咸阳暂时解除机动车限行措施

西部网讯（记者 刘望）记者今天（5月28日）从咸阳市公安局交警支队了解到，为方便高中考期间考生出行，经咸阳市政府同意，决定在高考期间（6月6-8日）、中考（6月26-28日）期间，暂时解除机动车限行交通管理措施。其他时段依旧实施机动车限行措施。
交警提醒，考试期间，考场周边部分道路将进行交通管制，禁止社会车辆通行，禁止鸣笛。交警倡导市民，高、中考期间尽量乘坐公共交通或绿色出行，不开车或少开车，遵守交通规则，方便考生往返考场。
此外，高考、中考期间，咸阳交警将组织爱心车队，开通绿色通道，免费接送考生。
编辑： 刘望
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