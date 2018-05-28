网络乱象频频发生 陕西公安出击严打涉网不法行为

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 陈刚 侯强）随着互联网的发展，随之伴生的各类违法有害信息成为网络顽疾，网上黄赌毒、黑拐骗、黑客攻击、侵犯个人信息等违法犯罪活动呈现高发多发态势。为此，公安部开展了“净网2018”专项行动，全面清理整顿网络乱象，不断净化社会文化环境。
网络乱象频频发生 违法犯罪高发多发
西安天互互联网数据中心是我省最大的互联网服务接入商，接入网站有16000多家。今年3月，随着“净网2018”网上秩序打击整治专项行动的实施，像天互数据中心这样负责网站接入、安全服务的互联网平台，被我省公安机关纳入了网络违法有害信息查处的重点监管对象。
西安市公安局网络安全保卫支队管理大队教导员靳钢：“今天来检查就是查他们对互联网数据的一个审核，还有安全信息的一个审核，还有网站用户实名制的一个落实情况。抓住他们数据中心的服务跟他们的安全，就可以将16000多家网站的安全纳入到我们的管理。”
靳钢告诉记者，每一个网站必须通过一个互联网数据中心，才能接入互联网，而数据中心最重要的职责是就是排查、封堵、删除各种违法有害信息。“净网2018”专项行动要求对所有的网站、互联网企业进行管理，然而西安市辖区的网站数以万计，无法做到逐一日常监管。为此，他们采取的方式就是抓源头，以互联网服务商为抓手，对全市3家网络服务商、11家互联网数据中心和2家APP平台等开展深入检查，将所有网站和互联网企业优质、高效地监管起来。
西安市公安局网络安全保卫支队政委梁愿平：“我们的态度是保持高压态势，零容忍的一种态度，从网络安全管理、违法犯罪打击，尤其是在企业的安全主体责任方面、技术措施方面、安全管理制度方面，做了大量的工作。”
据了解，“净网2018”专项行动将持续到今年年底，期间全面清理网上违法有害信息，严格对问题突出的互联网数据中心和云平台“一键关停”，重点整治网络直播平台和各类网络游戏应用平台，及时发现并快速处置涉恐、涉爆、淫秽色情等违法直播活动，强化互联网入网登记、网站备案等网络基础资源管理，落实网络安全等级保护制度。
陕西省公安厅网络安全保卫总队政委刘磊：“我们这次专项行动主要是按照‘追源头、催平台、断链条’的要求，严厉打击网络违法犯罪活动，整治影响互联网秩序的突出问题，省公安厅和我们各市的公安机关也都成立了专项行动领导小组，多警联动，确保这次专项行动能够取得实效。”
网络安全是此次专项行动关注的一个重点。专项行动期间，西安警方接到一起报案称：辖区内一家公司的服务器受到黑客攻击，近一个月无法正常运行。
西安市公安局网安支队二大队民警张伟：“发现被攻击的服务器一共是涉及了5个IP地址，这涉及的5个IP地址中，其中4个都来自于受害人公司本身内部的IP，包括他租用的一些服务器的IP地址攻击过来，这些IP地址，还有服务器登录权限，都掌握在为数不多的人员手里面。”
公司内部的IP地址攻击了自己的服务器，经过多方侦查分析，刚刚离职不久的网络主管郭某进入了警方的视线。
西安市公安局网安支队二大队民警王毅飞：“从这溯源到另外一家公司，从这里面锁定到了一个有嫌疑的，他们公司的新员工，跟原来公司的郭某就对上了。他离职的时候跟原来的公司闹得不愉快，于是就产生了报复的想法。”
张伟：“发现郭某某使用的这个电脑，在案发期间，前后多次频繁地访问前任受害人公司的攻击服务器。我们网安民警对上述的服务器依法进行提取和固定，并且对作案嫌疑非常高的郭某进行了询问，郭某在铁一般的事实面前和证据面前，承认了这个事情。”
目前，郭某因涉嫌破坏计算机信息系统罪被警方刑事拘留，案件还在继续侦办中。
公安机关重拳出击 严打涉网不法行为
记者了解到，“净网2018”专项行动开展以来，全省公安机关瞄准网络领域违法犯罪活动，对网络诈骗、网络贩枪、黑客攻击、侵犯公民个人信息、网络黄赌毒和黑拐骗等互联网违法犯罪行为，予以严厉打击。
陕西省公安厅网络安全保卫总队民警黄迁辉：“破获一批涉网违法犯罪案件，管控一批扰乱网络秩序的重点人员，教育一批违法违规的一般人员，整顿一批问题突出的网络平台。”
专项行动初期，宝鸡市陇县公安局发现一个假借国家“精准扶贫”政策实施诈骗的犯罪线索，这一犯罪团伙利用微信群组进行虚假宣传，并通过微信骗取贫困人员钱财。
宝鸡市陇县城关镇堡子身村村民杨帮劳：“说她是国务院扶贫基金会的，她来给我办个扶贫卡，说是一个人交16块钱，办了年底国务院就给我打8万至80万不同的扶贫基金。当时我们就心动了，他们说有好多人都办了，我觉得这可能是实的，就心动就办了。”
陇县公安局网安大队大队长张志维：“经初步侦查，专案组在我县抓获嫌疑人张某某、孙某某二人。经突审，张某某、孙某某是受‘上级’指使，以虚假的“精准扶贫政策”为名，通过建立微信群进行诈骗，他们二人上面还有市级、省级、全国的负责人。这时我们发现这不仅仅是一起简单的诈骗案，而是一起面向全国贫困群众实施的特大网络诈骗案件。”
经过缜密侦查，警方发现，这一犯罪团伙层级分明、分工明确，组织体系严密，涉案嫌疑人众多，而且涉案地域广泛。
陇县公安局网安大队大队长张志维：“发展了13个骨干成员作为全国部分省的负责人，然后又在各市、县设立办事处，任命主任、财务部长、稽查长等人员。”
陇县公安局网安大队民警吴云龙：“特别是其中有嫌疑人冒充国家扶贫基金会主要领导，伪造相关文件、证件，指使其他犯罪嫌疑人通过建立多个微信群，在全国各地大面积宣传虚假的扶贫政策进行诈骗。”
近日，陇县公安转战三省六市，将此案十多名主要嫌疑人一网打尽，初步统计，此案涉及的受害群众有30多万人，涉及金额480万元。目前，“净网2018”专项行动在我省初见成效，公安机关正以持续高压态势推进专项行动向纵深推进。
黄迁辉：“下一步咱们将继续加强涉网案件的侦办力度，及时发现清理违法有害信息，加大整治网络直播平台和各类网络游戏应用平台，坚决铲除网络违法犯罪的生存土壤，切断违法有害信息网上扩散传播的链条。”
坚决打击网络违法犯罪，净化网络社会是广大网民的殷切期盼。对此公安部门表示，将以零容忍的态势依法加强网络社会治理，从严从实抓好打击整治各项措施的落实，建设更高层次、更高水平的平安网络，营造一个风清气正的网络环境。
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编辑： 辛超
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