商洛市商州区：莫让“最后一公里”阻塞村民的脱贫路

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 支磊 董超）要想富，先修路。这句话对于商洛市商州区沙河子镇团结村梁山村民小组村民来说，有着最为深切的体会。最近，他们村里上百亩大樱桃成熟了，就因为从村里通往山下的两公里山路狭窄陡峭，樱桃运送困难，给销售带来了极大不便，乡亲们都期盼着，什么时候能修好这条能让他们致富的路。

贾喜堂是商州区沙河子镇团结村梁山村民小组的贫困户，今年已经59岁的他还打着光棍，家里的主要经济来源就是三亩樱桃树。

记者：“你这全年就靠这三亩樱桃？”

贾喜堂：“这庄稼现在种不成了，野猪吃的，全部就是靠这些樱桃。”

贾喜堂说，家里这三亩樱桃今年产量大概在上千斤，如果按照批发价10元一斤算，今年预期收入在一万元左右，脱贫就不成问题了。然而，让贾喜堂发愁的是，他们村民小组处在梁山顶端，种植的樱桃也在山顶，而通村公路只修到山脚下，从他们小组住的地方到通村公路有两公里的山路至今仍是两米来宽的泥土路，而且崎岖陡峭，外面的车进不来，村民只能自己把樱桃运出去。

贾喜堂：“咱卖樱桃就是往下担，担下去才能乘车卖。有摩托的就骑着去了，没有摩托的人就各想各的办法。”

贾喜堂告诉记者，村民们为了销售樱桃，凌晨三点多就得起床，几十斤樱桃要折腾好几次才能运到通村路，然后再赶三十多公里路到商州区的早市上批发销售。

记者：“必须在八点之前赶到市场？”

贾喜堂：“赶到市场去卖。”

记者：“你一次去能拿多少？”

贾喜堂：“我一次去就是十来斤，二十来斤，多的拿不了。人家早上都三点多就去卖樱桃，我这胃疼还不敢见刮风，再一个这路程远。”

记者了解到，梁山村民小组有26户村民，几乎家家种植樱桃，其中11户是像贾喜堂这样的贫困户，樱桃种植面积共有上百亩。村民们说，樱桃不耐存储，卖不了就烂掉了，如果这两公里山路能拓宽硬化，能够通汽车，他们的樱桃就不愁销售了。

沙河子镇团结村梁山组村民：“尤其这天下雨了，实在熬煎，这路滑，山上路上石头瓦块的没法走。”

贾喜堂：“那就是希望国家把这路修了，来到咱这地方的游客，或者到这来买的客商，把水果年年都卖出去，我这脱贫也快，政府对我也等于是照顾了。”

采访中，沙河子镇团结村村支书董文革告诉记者，他们村共有480户村民，贫困户占到了147户，虽然他们村在2012年就修了通村公路，但一大半村民都分散住在山上，有六条“通组路”至今仍是崎岖难行的泥土路。

沙河子镇团结村村党支部书记董文革：“土路就是群众一下雨出行就难，就在我当支部书记这三年，每一次下雨过后，找挖机找铲车收拾一回，你不收拾群众出行都不行。”

董文革说，这几年区财政、扶贫局也先后给他们村拨过三十多万元用于修路，但这些钱仅能勉强保证这些通组路的通畅。由于通往梁山村民小组的两公里山路在六条通组路里是最陡峭的，再加上这里上百亩的樱桃已经形成规模，成为村民脱贫致富的主导产业，所以，从2015年开始，他们每年都会向商州区相关部门申请拓宽硬化这两公里山路，但因项目和资金问题一直搁浅。

董文革：“要致富先修路，你路都不通你说你还咋搞致富呢，你说这些贫困户，种些书种些药，你都是拿肥料袋往上背呢，你还说咋脱贫呢。”

采访中，记者发现，除了道路不通畅是制约梁山樱桃销售的根本问题外，还有一个问题，就是扶贫电商虽然已经在团结村挂了牌，但至今还没有运转起来。

沙河子镇团结村村民任捍卫：“牌子大概就是今年四月初挂的，下来说是五月份培训呢，这两天一直没见通知。”

记者：“就是现在不会操作这个？”

任捍卫：“一般情况还操作不了，特别这网上做些土特产啥，你这包装啥，都要包装得挺像样，不统一学习培训，你自己包装那出去你就打不出牌子。”

那么，团结村申请拓宽硬化梁山村民小组通组路到底列没列进交通部门的计划？记者先来到商州区交通运输局了解情况。商州区交通运输局公路股股长程阿龙告诉记者，近几年我省主要以通村路建设为主，一直没有通组路的建设项目，直到2016年全省的通组路建设才被提上议事日程。

程阿龙：“从2016年脱贫工作开展以来，省上提倡修通组路，后来我这块一直下去摸底子，该进库的进库，该列计划的列计划，已经上报到省上去了，但是受这资金制约，前两天接到省上通知，通组路这块暂缓实施。”

程阿龙说，省上的通组路建设一时半会儿还无法实施，所以目前他们只能另想出路。

程阿龙：“交通局这块，准备根据以后乡村振兴计划，然后逐年逐步解决。像这特殊情况特殊路段，逐步争取资金争取项目进行实施，解决群众实际问题。”

随后，记者从商州区扶贫开发局了解到，他们目前也正在与交通运输局协调，想办法尽快实施梁山村民小组的这条山路的道路硬化。在路没修好之前，他们打算先采取一些应急措施。

商州区扶贫开发局副局长张荣：“发挥村集体经济组织，以及村农民专业合作社的带动作用，积极地与城区的各大超市，水果批发市场进行对接。再一个就是发挥村电商，尽快启动这个电商。再一个就是积极推进旅游扶贫，结合这个乡村旅游，推行这个田园生活体验，和这个亲子采摘活动。”

打通脱贫攻坚“最后一公里”，是脱贫工作的重点任务。脱贫工作不能光等政策等资金，也要善于发挥扶贫干部的主观能动性，帮村民想办法，找出路。希望在相关部门的关注下，团结村梁山组这上百亩樱桃能尽快销售出去，也希望梁山村民小组这“两公里”山路能够尽快拓宽硬化，让当地村民的脱贫致富路通畅起来。

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编辑： 辛超