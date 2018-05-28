“茜茜公主与匈牙利——17-19世纪的匈牙利贵族生活”在陕西历史博物馆开展。

西部网讯（记者 贺桐）上世纪五十年代，一部奥地利电影《茜茜公主》让世界知道了这位来自巴伐利亚的美丽公主。今天（5月28日）上午，“茜茜公主与匈牙利——17-19世纪的匈牙利贵族生活”开展仪式在陕西历史博物馆举行，展览将在陕西历史博物馆第五展厅免费向公众开放，展期至8月20日。

匈牙利，是一个位于欧洲中部的美丽国度，它西傍阿尔卑斯山，东接喀尔巴阡山，蓝色多瑙河像一条飘带蜿蜒流经这片土地。匈牙利不仅自然景观独特，令人心驰神往，而且历史悠久，文化多样。17-19世纪的匈牙利，欧洲历史上著名的哈布斯堡家族几乎统治了匈牙利全境，并最终渗透到了经济、文化、军事、日常生活乃至宗教信仰等方方面面。

伊丽莎白·阿玛莉亚·欧根妮，又名茜茜公主，是匈牙利历史上的一位杰出女性。她的美丽形象、浪漫气质、人生经历和传奇故事可谓家喻户晓。她于1854年嫁入显赫的奥地利哈布斯堡家族，成为弗兰茨·约瑟夫一世的皇后，并在她努力下，形成近代历史上的奥匈帝国。茜茜公主的一生传奇而丰富，她喜欢旅行、音乐、诗歌，她同情匈牙利人民的独立运动，因而受到匈牙利人民的欢迎和爱戴。展览第一部分专门陈列伊丽莎白皇后部分物品，娓娓讲述着她传奇而又令人叹息的一生。

作为中国与匈牙利两国文化交流的桥梁，陕西历史博物馆迎来了体现这一时期风貌的珍贵历史文化遗产，开启了一次跨越时空的文化际会。本次展览分五个视角回望那个时代，共向观众呈现152余件（套）珍贵文物，均来自匈牙利国家博物馆，匈牙利国家博物馆是匈牙利最早建立的、藏品最丰富的博物馆。

30年前，“中国秦代兵马俑展览”在匈牙利布达佩斯展出引起轰动，30年后的今天在陕西历史博物馆开幕的“茜茜公主与匈牙利——17—19世纪匈牙利贵族生活”展览是来到中国是一次联合巡展，本阶段在陕西历史博物馆展出是巡展的最后一站，也是我省第一次引进匈牙利文物展览，必将为陕西观众了解匈牙利历史文化和增进中匈两国友好交流起到积极作用。