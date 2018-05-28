京东物流建空网助陕西樱桃走更远 有望明年接入商城平台

近年来，陕西酸甜可口的大樱桃受到了全国消费者们的喜爱。

京东物流通过安排配送员（小而散）和车队（大而集中）协作接货，保证快收快运。

西部网讯（记者 孙鹏）随着树上的果子逐渐摘完，今年陕西樱桃的采摘外售也基本接近尾声。与往年不同，白鹿原上不少种植户发现，除了顺丰和EMS外，今年的快递发货还多了京东物流。

据了解，自京东物流面向社会开放后，今年提前筹划布局空网建设，首次涉足陕西樱桃快递外运，明年还将有望接入京东商城平台的线上流量资源，助力陕西农产品外输。

京东物流“盯上”陕西樱桃 首次涉足快递外运

陕西的苹果美名远播，近年来，陕西的另外一种水果也声名鹊起，秦樱一号、红灯、美早品种、中熟型先锋、艳阳……一颗颗色泽美颜，酸甜可口的大樱桃受到了消费者们的喜爱。据了解，全国大樱桃总种植面积约200万亩，目前陕西省已挂果、幼园樱桃面积51万亩，仅次于山东、居全国第二位，供给侧货源充裕，消费市场火爆，也吸引了京东物流在陕布局樱桃快递外运业务。

京东物流樱桃项目负责人王宇辉介绍说，陕西得天独厚的土壤、光照、海拔、降水等条件使得陕西大樱桃比山东产区成熟早20—25天。并且早中晚熟樱桃盛果期长达30多天，对市场的满足度非常高。“2017年京东物流成立子集团，主要针对生鲜、牛羊肉等布局冷链，今年开始尝试樱桃、草莓等热销鲜果。”

他说，京东商城十大樱桃品牌里有两个为陕西企业，分别为神农和晓文一号，今年服务产区包括了白鹿原、蓝田、眉县及澄城等地区。“从今年1—2月份开始，京东物流相关项目负责人便开始联系线上商家，了解市场，与西安市农林委等政府机构对接，通过设计自己专属的包装，为陕西量身打造樱桃配送方案。”

据了解，从分拣开始，京东物流便对樱桃设立了单独的流水线，安排专人分拣，在保证线路分发精准零失误的情况下，搬运过程也制定了非常详细的规范要求。此外，为显示京东物流服务的投入和决心，京东物流对规模化收件采取冷链车上门，除了冷链车揽件走空运外，还会通过科学评估，采取高铁和陆运两种科学运输方式做补充。

鲜果配送布局下大力气 全套方案解决客户痛点

樱桃虽然好吃，但储存运输并不易，在近两年兴起的快递外运销售模式中，广泛使用EPP保温箱、冰袋、樱桃专用包装是各个物流企业的通用方法，京东物流虽然今年刚刚介入陕西的樱桃快递外运领域，但却在冷藏保鲜、冷链运输这些环节上下足了力气。

记者了解到，京东西北樱桃项目根据西北樱桃市场的特殊性，在运营的各个环节都为客户量身打造了配送方案。在揽收端针对客户发货地点分散的特性，京东物流通过安排配送员（小而散）和车队（大而集中）协作接货，服务十数个集中接货地点，给客户提供JD定制包装和高质量的制冷（生物干冰可控制温度24H），并从打包到装卸全程服务。

在运输环节，则采用陆运冷藏车配合航空高铁的联运模式，网路覆盖7个大区的200多个核心城市（8个常备航线：北上广杭、武汉长沙沈阳福州），提供客户48h达的冷链运输服务。

在落地配环节，对包含樱桃在内的生鲜产品进行优先派送，提供送货上门，开箱验货等多项末端服务。在整个项目的配送过程中，储备了覆盖全网的航空、高铁和冷藏干线，针对业务变化和运营需求进行敏捷的资源调度和切换。

从分拣开始，京东物流便对樱桃设立了单独的流水线，安排专人分拣。

孙桂宇坦言，生鲜微利几乎不赚钱，但是市场需要有责任的物流公司把农户好的产品送到更远去。

布局西北五省鲜果市场 助力农产品走的更远

当谈及京东物流为何布局鲜果外运时，京东集团副总裁、京东西北区总经理孙桂宇表示，西北五省区占有国土面积的30%以上，不仅仅是地大，物博也是难得的区位优势，丰富的物产让物流多了更多服务可能。以陕西猕猴桃这一个单品为例，2016年涉足生鲜时，只接了3000余单，但到2017年就激增到了70余万单。18年到现有情况看，尽管有天气等方面的因素影响，但整体上升趋势依然强劲。

孙桂宇坦言，生鲜微利几乎不赚钱，但是市场需要有责任的物流公司把农户好的产品送到更远去，目前，陕西多地的樱桃冷藏储存还不成气候，错峰销售、延时销售还有很大的提升空间。“我们涉足鲜果，不单是为了业务提升，这里面还有企业的责任，我们通过与商户合作，以京东物流的实效服务，以及平台流量的赋能，将会助力陕西农产品走的更远。”

“ 2017年陕西生鲜商家只有约100家，目前已经发展到近250余家，明年与商城平台资源对接后，商家规模还将大幅提升。”他说，这两年看到陕西、西安发展面临新的历史机遇，京东物流的布局正当其时。“我们也会用实际行动让农户和商户包括消费者，来感受到京东物流的最佳体验，从而提高大家对我们的信任度。”

编辑： 孙鹏