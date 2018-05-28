培养技术人才 西安市与阿里云共建3所大数据应用学院

5月28日，西安市3所阿里云大数据应用学院签约仪式举行。
阿里云、慧科集团与西安文理学院等3所高校签约。
西部网讯（记者 彭芬）今天（5月28日），阿里巴巴集团•阿里云计算有限公司、慧科集团（阿里云合作方）与西安文理学院、西安铁路职业技术学院、西安职业技术学院签约，正式启动西安市3所阿里云大数据应用学院实质性共建。
2017年8月，西安市政府与阿里巴巴集团签订了《西安市人民政府与阿里巴巴集团深化全面合作协议》，其中约定支持阿里巴巴（阿里云）与西安市市属高校共建1—2所应用型阿里云大数据学院。
协议签订后，西安市教育局以促进产教融合、培养高素质大数据技术技能人才、支撑西安大数据产业发展为目标，积极协调推进市属高校与阿里巴巴集团合作共建阿里云大数据学院事宜。经与多方充分沟通磋商，决定在西安市3所高校同时启动共建3所阿里云大数据应用学院。
据了解，阿里云、慧科集团联合全国地方重点高校共建的大数据产业学院是目前校企规模化联合培养大数据人才的重要形式，通过校企联合办学将政产学研用相结合，共建前沿新工科专业、实践实训基地、双师教学团队、大数据教学资源库，培养适应产业发展需要的应用型、复合型、创新型大数据技术人才，为推动区域产业转型升级提供人才支撑。
此次与西安市合作共建阿里云大数据学院，是阿里云在全国范围内，首次由市级教育行政部门牵头推动，首次在一个城市的3个院校同时启动共建大数据学院。阿里云大数据应用学院的建设目标是三年内至少培养1000名云计算与大数据人才，在学院完成每年建设和招生培养目标后，西安市财政将予以一定数量的资金奖补。
编辑： 彭芬
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